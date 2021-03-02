Girne Belediyesi Yukarı Girne Mahallesi’nde çevre düzenlemesi yaptı

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, çalışma yapılan bölgenin koruma bölgesi olduğu ve bu bağlamda dokuya uygun olarak bin 800 metrekare parke yapıldığı, aynı zamanda Girne Belediyesi Bayındırlık Bölümü tarafından bölgede bulunan evlerin dış cephe tamiratı ve boya işleri yapılmaya başlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu bölgede düzenlenmiş tüm alanı kapsayan peyzaj çalışması başlatılacağı da kaydedildi.

