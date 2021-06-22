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Girne Belediyesi ve Final Üniversitesi işbirliğinde 120 kişiye İngilizce kursu

Girne Belediyesi Final Üniversitesi işbirliğinde, 8 haftalık 40 saatlik bir programla Temmuz-Ağustos ayları içerisinde hızlandırılmış genel İngilizce kursu düzenleniyor.

22 Haziran 2021 Salı 10:42
Girne Belediyesi ve Final Üniversitesi işbirliğinde 120 kişiye İngilizce kursu
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Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nin 0392 815 15 08 veya 0548 890 55 00 numaralı telefondan kayıt kabul edeceği, 2 Temmuz 2021 Cuma günü ise final üniversitesinde seviye tespit sınavının gerçekleştirileceği belirtildi. Yapılan açıklamada, 120 kişilik kontenjanla sınırlı tutulacak İngilizce kurs programının sonucunda kursiyerlere üniversite onaylı sertifika verileceği kaydedildi. İki aylık program ücretinin kitap dahil 250 TL olarak belirlendiği açıklandı.

GÜNGÖRDÜ: HERKES EN AZ BİR YABANCI DİL VEYA İNGİLİZCE KONUŞABİLMELİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Turizm kenti Girne'de herkesin İngilizce bilmesinin önemine işaret ederek, her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte, en az bir tane yabancı dil veya İngilizce bilmenin önemine işaret etti. Güngördü, Final Üniversitesi ile işbirliğinde yetişkinler için gerçekleştirilecek kursların herkes için fırsat olduğunu, pandemi nedeniyle hem sosyal, kültürel hem de eğitim faaliyetlerine ara verilmesinin ardından, kentteki üniversiteler işbirliğiyle tüm topluma fayda sağlayacak bu gibi programların önemine işaret etti. Final Üniversitesi yönetici ve eğitmenlerine de bu projeye koydukları destekten dolayı teşekkür eden Güngördü, üniversite ile yaz dönemi boyunca örnek işbirliklerinin süreceğini de belirterek, tüm halka gerek iş yaşamı gerekse sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak kurslara katılarak bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu.

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