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Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde Filografi Atölyesi gerçekleştirildi

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kurs ve atölye programı kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) eğitmenleri tarafından verilen eğitimler dün de devam etti.

28 Ekim 2021 Perşembe 12:15
Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde Filografi Atölyesi gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Galerisinde yapılan Kağıt Rölyef atölyesinden sonra, Filografi atölyesi gerçekleştirildi. 
Desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarıldığı el sanatı, kursiyerler tarafından ilgi gördü.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, atölye çalışmalarına katılarak, kursiyerlerle bir araya geldi.
Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği ile son dönemlerde kurdukları yakın ilişkiler çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiklerini ve işbirliği kararı aldıklarını ifade ederek, Konya'dan gelen deneyimli eğitmenlerin bilgi ve deneyimlerini ülkedeki kişilerle paylaşmasının önemine işaret etti. 

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Bu eğitimlerle kadınların kendilerini geliştirme, üretim ve ev ekonomisine katkı sağlamalarına olanak sağlayacağını belirten Güngördü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu eğitimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, Girne'ye gelerek bilgilerini paylaşan eğitmenlere ve katılan kursiyerlere teşekkür etti.
Atölye çalışmaları, bugün, Takı Tasarım atölyesi ile sona edecek.

 

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Son Güncelleme: 28.10.2021 14:31
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