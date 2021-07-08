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Girne Belediyesi, çocuk ve gençler için piknik düzenledi

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında Boğaz Piknik Alanında piknik düzenlendi. Etkinliğe Girne Belediyesi Gençlik Platformu ve Çocuk Meclisi de katıldı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 17:30
Girne Belediyesi, çocuk ve gençler için piknik düzenledi

Etkinlikte çocuk ve gençler, ip çekme, voleybol, yakan top gibi çeşitli oyunlar oynadı ayrıca, Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik tarafında çocuk ve gençlere doğaçlama ve yaratıcı drama da yaptırıldı. 
Girne Belediyesi Gençlik Platformu ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nin de görevli olarak destek verdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu yaptığı konuşmada, Gençlik Platformu’nun Boğaz Piknik Alanında birkaç gün önce temizlik yaptığına dikkat çekerek, temizlenen yerlerin kısa bir süre geçmesine rağmen yeniden çöplerle dolduğunu gördüklerini ve üzüntü duyduklarını söyledi. 
Çocuk ve gençlere çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatan Kadıoğlu,  "Büyüklerinizi ve arkadaşlarınızı da çöplerini çöp tenekesine atmaları konusunda uyarınız" dedi. 

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GÜNGÖRDÜ: "BİRBİRİNİZE SEVGİ DOLU VE SAYGILI OLUN"
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de Boğaz Piknik alanına gelerek çocuklarla oyunlar oynadı, sohbet etti.  
Güngördü, çocuklara birbirlerine karşı sevgi ve saygı dolu olmaları gerektiğini söyledi.  Çocukları Covid-19 salgınına karşı da uyaran Güngördü, maske, mesafe ve hijyen konularına herkesin dikkat etmesi gerektiğini işaret etti. Katılan herkese teşekkür eden Güngördü, çocuklara keyifli saatler geçirmelerini diledi.
 

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Son Güncelleme: 08.07.2021 18:36
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