''Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Ormanı'' yaratmak için fidan diktiler

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram fidan dikim etkinliğinde bir konuşma yaparak, bugün diktikleri fidanların yarın ağaç olacağını, çocukların altında oynayacağını, kuşların yuva bulacağını söyledi. Çocuk Meclis toplantısında aldıkları kararın bu kadar erken zamanda hayata geçmesinden memnuniyetini dile getiren Bayram, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'ye "Desteğinizi arkamızda hissetmek bize güç veriyor" dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördû, "Burası şehrin en güzel yeri siz de bu şehrin güzel çocuklarısınız" diyerek konuşmasına başladı. Ağaç dikmek için güzel bir mevsimde olunduğunu belirten Güngördü, ağaçların ülkemize tutunabilmek için önemli olduğuna işaret etti. Güngördü, kendi döneminde bina yüksekliklerinin on kattan beş kata düşürüldüğünü de hatırlatarak, " Sizler özverili çalışmalarınızla Girne kentini daha iyi duruma getireceksiniz. Biz başaramadık, bizden daha öncekiler de başaramadı. En azından biz kentimizi korumaya çalışıyoruz." dedi. Çocuk Meclisi Ormanının oluşmasına katkı koyan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.