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Girne-Alsancak anayolu ikinci etabı için ihaleye çıkıldı

12 Haziran 2022 Pazar 14:45
Girne-Alsancak anayolu ikinci etabı için ihaleye çıkıldı

İhaleye son başvuru tarihi 13 Temmuz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne sahil şeridinin batı bölümündeki  Girne-Alsancak anayolunun II. etabı için ihaleye çıkıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihaleye son başvuru tarihi 13 Temmuz olarak belirlendi. Şartnameye göre, yaklaşık 26 milyon TL bedel ayrılan ihaleyi kazanan firmanın projeyi 180 iş günü içerisinde bitirmesi gerekiyor.

-Arıklı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü tamamlanamayan yolun, yerel kaynaklar kullanılarak açılan ihale ile birlikte tüm altyapısıyla tamamlanıp daha güvenli bir şekilde hizmet vereceğini belirtti.

Arıklı, “Girne’nin batısında yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır yolun tamamlanamaması nedeniyle zaman kaybediyor, fazladan benzin harcıyor ve psikolojik olarak yıpranıyordu. İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bu olumsuzluklar bir nebze olsun giderilecek. Bölgeye ve ülkeye şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Bölgenin trafik sorununa kesin çözümün Alsancak’tan Geçitköy’e kadar olan güzergaha bölünmüş yol yapılması olduğunu ifade eden Bakan Arıklı, bu konuda Karayolları Dairesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa zamanda sonuç alınmasının beklendiğini kaydetti.

Girne Alsancak Bölünmüş Anayolu II. Etap yol yapım işinde, Hasan Uzun Petrol önündeki dönel kavşaktan, Yeşiltepe Benzin istasyonu arasındaki eksik kalan işlerin tamamlanması ve Yeşiltepe Benzin istasyonu ile Yeşiltepe kavşağı arasındaki bölünmüş yola çıkarılması sağlanacak.

Altyapı, temel, asfalt işleri, sanat yapıları, trafik güvenliği işleri ve aydınlatma altyapısının yanı sıra su ishale ve telekomünikasyon altyapısını da içeren ihaleye, inşaat encümenine teknik işlerde kayıtlı I. sınıf teknik karnesi almış müteahhitler, bireysel, iş ortaklığı konsorsiyum oluşturarak, katılabilecek.

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Son Güncelleme: 12.06.2022 17:23
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