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GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği(GİAD), Çatalköy’de yaşanan olayın benzerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği(GİAD), Çatalköy’de yaşanan olayın benzerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:39
GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği(GİAD), Çatalköy’de yaşanan olayın benzerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

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GİAD Başkanı Uğur Ergün yaptığı yazılı açıklamada, kazadan etkilenen tüm kesimlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve benzer olayların yaşanmaması için tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Son Güncelleme: 12.09.2019 17:47
Anahtar Kelimeler:
Giad çatalköy Patlama
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