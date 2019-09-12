GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği(GİAD), Çatalköy’de yaşanan olayın benzerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

GİAD Başkanı Uğur Ergün yaptığı yazılı açıklamada, kazadan etkilenen tüm kesimlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve benzer olayların yaşanmaması için tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.