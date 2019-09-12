GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği(GİAD), Çatalköy’de yaşanan olayın benzerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
12 Eylül 2019 Perşembe 14:39
Son Güncelleme: 12.09.2019 17:47
Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği(GİAD), Çatalköy’de yaşanan olayın benzerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği(GİAD), Çatalköy’de yaşanan olayın benzerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.