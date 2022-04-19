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Gazimağusa’da ani ölüm

19 Nisan 2022 Salı 15:15
Gazimağusa’da ani ölüm

Gazimağusa’da sakin Aleksandr Zabolotkov (E-62) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

MAHMUT ÇALIŞKAN’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Korkuteli’nde ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mahmut Çalışkan’ın (E-52) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

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GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir bahis evi içerisinde, K.M.S.L.’nin (E-20), başka bir müşteri tarafından masa üzerinde unutulan cep telefonunu çaldığı tespit edildi.  Bahse konu şahıs tutuklandı.

Beylerbeyi’nde bulunan bir ikametgahta ev hizmetlerinde çalışan M.A.P.’nin (K-45), konu ikametgahta kalmakta olan bir şahsa ait para cüzdanını ve içerisinde muhafaza edilen kimlik ve kredi kartı, 400 Euro ile 1500 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA YANGIN

Gazimağusa’da, 29 Ekim Sokak üzerinde bulunan Mustafa Telli’ye ait ahşaptan mamül bahçe evinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bahçe evi ve içerisinde bulunan 6 adet su damacanası, 4 adet koltuk, sehpa, odun sobası, muhtelif beyaz eşya ile mutfak malzemeleri, zirai ilaç ve tohumları tamamen yandı, 2 adet tüp gaz ise kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 19.04.2022 15:35
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