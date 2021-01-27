Gazimağusa Limanı’nda çöken tarihi iskele tamir ediliyor

Gazimağusa Limanı’nda, yüz yılı aşkın bir süre önce İngiliz döneminde yapılan ve daha önce bir geminin çarpmasından dolayı zarar gören iskele 3 yıl önce yıllara dayanamayıp çökmüştü.

Çöken iskelenin yerine neredeyse 3 yıldır plastik dubalar ile geçiş sağlanıyordu. Bu tehlike arz eden dubaların da zaman içerisinde kırılmaları neticesinde birçok denizci gemilerine ulaşamaz duruma gelmişlerdi.

Geçtiğimiz günlerde Tarım Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı’nın girişimleri sonucunda iskelenin yeniden yapılması için start verilmiş ve daha önce çöken iskele denizden çıkarılmaya başlanmıştır.

Dün dalgıçlar tarafından deniz altında gerekli bağlantıların kesilmesi vince bağlanması ve denizaltında bulunan iskelenin karaya çıkarılması için çalışma başlatılmış olup gerekli işlemlerin bugünde devam ettiği ve yeni iskelenin yapımı için eski iskelenin deniz altından çıkarılmasına başlanmıştır.(MHA)