Gazimağusa Kaymakamlığı, yerel törenlere katılacak basın mensuplarının basın kartlarının yanlarında olması gerektiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlık tarafından düzenlenen ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile istişare edilerek gerçekleştirilen yerel törenlerde tören alanına giriş ve çıkışlarda bazı aksaklıkların yaşandığını gözlemlediklerini bu nedenle, tören alanına giriş - çıkışlara önem veren Gazimağusa Polis teşkilatı ile basın mensupları arasında herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması açısından törenlere katılacak olan basın mensuplarının basın kartları ile birlikte tören alanına gelmeleri gerektiğini vurguladı.

