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Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile onaylandı

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Raporu, Birleşik Kurul üyelerinin oy birliği ile onaylandı. İmar Planı, Başbakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

21 Ekim 2021 Perşembe 15:45
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile onaylandı

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili Birleşik Kurul Toplantısı, Birleşik Kurul Başkanı olarak Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’ın katılımıyla, dün Gazimağusa Belediyesi’nde yapıldı. Yapılan toplantıda, İmar Planı Raporu, Kurul üyelerinin oy birliği ile onaylandı.

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan imar planı çalışmasının zaman zaman hızlandığını zaman zaman ise tıkandığını ifade ederek, “Her halükârda dört dörtlük bir plan olması beklenemezdi. Belirli kesimlerin tepkisel itirazları da olabilir. Ancak Belediye Meclislerimizde üzerinde çok çalışılarak gelinen noktada, İmar Planı Belediye Meclislerinden olumlu oy alarak birleşik kurulun gündemine gelmiş bulunuyor” dedi.

Arter, Birleşik Kurul'da üç Belediye Başkanı ile iki bölge Kaymakamı ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nün bulunduğunu, Belediye Meclislerinin olumlu kararlarını da dikkate alarak Birleşik Kurul’un bu konuda karar vereceğini ve ardından bakanlıklar arasında yazışmayla Başbakanlık üzerinden Resmi Gazete’de yayımlanarak imar planının hayat bulacağını söyledi. İçeriğinde itirazlı konular olsa da zaman içinde  gündeme alınıp düzeltme çalışması yapılabileceğini söyleyen Arter, planın hayırlı olmasını diledi.

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Son Güncelleme: 21.10.2021 16:23
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