Gazimağusa acil servisi az personel ile hizmet vermeye devam ediyor

GAZİMAĞUSA ACİL SERVİSİ AZ PERSONEL İLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

Ergün YAHAT

Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisi uzun zamandır yaşadığı eksik hemşire sorunun da bu akşam yine önemli bir şekilde hissedilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ambulansların biri gitti biri geldi .trafik kazaları kalp kirizi covid-19 pozitif vakaların bir anda arka arkaya gelmesi acil servisde yığılmalara neden olması dikkatlerden kaçmazken

.Hemşire sayısının az olması ise bazı hastalara muayeneyi geciktermesine yol açtığı görüldü özel güvenlik görevlilerinin de gelen sedye ve hastaları içeri taşınmasında yardımcı olmaları vatandaşlar tarafından memnunluk ile karşılanırken bazı hemşirelerin sabah 07.00 21.00 'kadar çalışmaları görülürken Kamu-sen başkanı Metin Atan hükümetin bir an önce bu sıkıntılara çare bulmasını sağlıkta tasarruf olamayacağını bir çok hemşirenin evinden sabah çıkıp gece yarılarına kadar çalıştığını dikkat çekerek hükümet eden hangi siyasi parti olursa olsun özellikle sağlık gibi önemli bir yerde yapacakları yapıcı çalışmalara desteği her zaman vereceklerini söyledi .