Gazeteciler Birliği: “Siyasiler ne zamandan beri gazetecilerin kime, hangi soruyu soracağına karar veriyor?”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, Kıbrıs Genç TV programcısı Muazzez Gazihan’a yönelik tavrını kınadı. Birlik, “Siyasiler ne zamandan beri gazetecilerin kime hangi soruyu soracağına karar veriyor?” diye sordu.

KTGB Yönetim Kurulu, Arıklı’nın yayında kullandığı “saldırgan” dilin, son zamanlarda yaşanan gelişmelerin devamı olduğu değerlendirmesinde bulunarak “Bu bardağı taşıran son damladır” dedi.

Yazılı açıklama yapan KTGB Yönetim Kurulu, basına yönelik saldırıların sürmesi halinde bunu yapan kurumların boykot edilmesini talep edeceğini de duyurdu.

Son günlerde gazeteciler, gazeteci örgütleri ve yayın organları sözlü saldırılara maruz kaldığına işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) olarak, bu saldırıların bazılarına tepki verdik, bazılarını ise ‘hata olabilir’ düşüncesiyle anlayışla karşıladık. Ancak son iki gündür Kıbrıs Medya Grubu kaynaklı tartışmalar sabrımızı taşırmıştır.

Bugün yaşanan gelişmeyi ise hayretle takip ettik. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç’ın yakıt ihalesiyle ilgili iddialarını yanıtlamak üzere bağlandığı Genç TV’de program sunucusu Muazzez Gazihan’a yönelik tavrını kınıyoruz.

Bir siyasinin, yıllarını bu işe vermiş bir basın çalışanına azarlar bir ses tonuyla işini öğretmeye çalışması, ‘Sen de sormuyorsun ki, sen de demiyorsun ki’ ifadeleriyle mesleğini iyi yapamadığını ima etmesi, ‘Sizin yayıncılık anlayışınız da budur’ diyerek hem televizyon kanalını hem de Gazihan’ı suçlaması kabul edilemezdir.

Siyasiler ne zamandan beri gazetecilerin kime hangi soruyu soracağına karar veriyor? Kaldı ki Sayın Erhan Arıklı zaten kendisine doğan cevap hakkı nedeniyle yayına bağlanmıştır.”

Gazeteciler Birliği açıklamasında Arıklı’nın tavrı bardağı taşıran son damla diye nitelenerek “KTGB, basına yönelik saldırıların sürmesi halinde bunu yapan kurumların boykot edilmesini talep edecektir. Basın mensuplarına yönelik hakaretlerde bulunan kişilerin kim olursa olsun programlara davet edilmemesi, yayınlarda açıklamalarına yer verilmemesi talep edilecektir” denildi.