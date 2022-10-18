GAÜ’den ‘Küresel Sağlık ve Kültür Ekseninde Bilinçli Farkındalık’ teması ile 2022-2023 akademik yılı açılış töreni

Her yıl farklı bir konu ile topluma bilimsel ve sosyal katkı sağlayan ve 38. yılına giren Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bu yıl ‘Küresel Sağlık ve Kültür Ekseninde Bilinçli Farkındalık’ teması ile Akademik Yılını başlatıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın katılacağı ve üst düzey devlet yetkililerinin de katılımının beklendiği 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı’nda, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük onur duyarız.

Tarih : 19 Ekim Çarşamba

Saat : 10.00

Yer : GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall