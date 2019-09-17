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GAÜ’den Filistin gençliğine büyük destek

GAÜ’den Filistin gençliğine büyük destek

17 Eylül 2019 Salı 12:22
GAÜ’den Filistin gençliğine büyük destek

AKPINAR; “GAÜ, FİLİSTİN JENERİK KAMPÜSÜ’NÜN KURULUMU İLE; FİLİSTİN YÜKSEK ÖĞRETİM YAPISINA DESTEK VERECEK”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) “Uluslar Projesi 35” Kapsamında Ortadoğu misyonunda Jenerik Kampüs oluşumuna ağırlık vermeye devam ediyor.

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GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar çeşitli temaslar ve işbirlikleri için bulunduğu ortadoğu ziyaretinde, Filistin Al-Rawdah Technical Community College Yüksek Öğretim Kururumu ile geniş kapsamlı işbirliğine imza attı.

Akpınar yaptığı açıklamada, işbirliği sonrasında,1942 yılında kurulmuş olan Al-Rawdah Technical Community College öğrencilerinin, eğitimlerinin 2’inci yılından sonra 3 ve 4’üncü yıllarını, GAÜ’nün Kıbrıs yerleşkesinde tamamlayabileceklerini söyledi. GAÜ’nün, Sağlık ve Eğitim alanları başta olmak üzere, gerek sanat, gerekse de İşletme ve Kamu Yönetiminde, GAÜ Filistin Jenerik Kampüsü’nün kurulumu ile; Filistin Yüksek Öğretim Yapısına destek vereceğini ifade eden Akpınar, yapılan işbirliinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anlaşmaya Al-Rawdah Technical Community College adına imza koyan Dr. Dana S. R. Abdulhadi ise yaptığı açıklamada, özellikle böylesi bir yüksek öğretim açılımının Filistin Halkı için çok büyük bir önem arzettiğini belirterek, 1942 yılından itibaren bölgede varolma mücadelesi verilirken, Filistin Gençliğinin geleceğinin Uluslarasılaşmasında GAÜ’nün büyük desteği olacağını dile getirdi.

Son Güncelleme: 17.09.2019 12:25
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