GAÜ sporcuları Antalya’da 3 kupa alarak tarih yazdı

GAÜ SPORCULARI ANTALYA’DA 3 KUPA ALARAK TARİH YAZDI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tenis ve Masa Tenisi Sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun Antalya’da düzenlediği turnuvada 3 kupa alarak, ortaya koymuş olduğu başarı ile tarih yazdı.

GAÜ Spor Kafilesi’nin başında turnuvaları takip eden GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün turnuvalar ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği 7-12 Mart Tenis Erkek Süper Lig Erkekler Grup 3’üncülüğü ve Kadınlarda 2’ncilik kupası aldıklarını ve ardından; 13-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen Erkek ve Kadın Süper Lig Masatenisi takımlarının ise 3’üncülük kupaları alarak kendileirni gururlandırdığını söyledi.

GAÜ Kadın ve Erkek Takımlarının Dereceleri ve Sporcular



7 - 12 Mart Kadın Tenis Takımı Dereceleri

1. GAÜ 3 – 0 DAÜ

2. GAÜ 1 – 3 Yaşar Üni.

3. GAÜ 3 – 0 Celal Bayar Üni.

4. GAÜ 2 – 1 Boğaziçi Üni.

*Takım halinde 2. olarak kürsüye çıktılar



12 -18 Mart Kadın - Erkek Masatenisi Takım Dereceleri

Erkekler

1. GAÜ 3 - 1 İnönü Üni.

2. GAÜ 3 - 0 İstanbul Teknik Üni.

3. GAÜ 3 - 0 Anadolu Üni.

4. GAÜ 3 - 1 Koç Üni.

5. GAÜ 0 - 3 Nişantaşı Üni.

6. GAÜ 3 - 0 Marmara Üni.



Takım Halinde 3’üncülük Kupası



Kadınlar

1. GAÜ 1 - 3 Çukurova Üni.

2. GAÜ 3 - 0 ODTÜ

3. GAÜ 3 - 1 Recep Tayyip Erdoğan Üni.

4. GAÜ 2 - 3 Marmara Üni.

5. GAÜ 3 - 0 Celal Bayar Üni.



Takım Halinde 3’üncülük Kupası Alınmıştır



Kafile Listesi

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün

Fatma Aykutluğ

Kezban Yayman

İlknur Şen

Cemal Kara

Zihni Batuhan Şahin

Daniel Vasilev Ivanov



Tenis Kadın

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün - Yönetici

Tuncel Türker - Antrenör

Alina Balashenko

Selin Özgür

Ezgi Yavuz

Kemal Türker

Can Taşer

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