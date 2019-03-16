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GAÜ sporcuları Antalya’da 3 kupa alarak tarih yazdı

GAÜ sporcuları Antalya’da 3 kupa alarak tarih yazdı

16 Mart 2019 Cumartesi 16:21
GAÜ sporcuları Antalya’da 3 kupa alarak tarih yazdı

GAÜ SPORCULARI ANTALYA’DA 3 KUPA ALARAK TARİH YAZDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tenis ve Masa Tenisi Sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun Antalya’da düzenlediği turnuvada 3 kupa alarak, ortaya koymuş olduğu başarı ile tarih yazdı.

GAÜ Spor Kafilesi’nin başında turnuvaları takip eden GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün turnuvalar ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği 7-12 Mart Tenis Erkek Süper Lig Erkekler Grup 3’üncülüğü ve Kadınlarda 2’ncilik kupası aldıklarını ve ardından; 13-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen Erkek ve Kadın Süper Lig Masatenisi takımlarının ise 3’üncülük kupaları alarak kendileirni gururlandırdığını söyledi.

GAÜ Kadın ve Erkek Takımlarının Dereceleri ve Sporcular

7 - 12 Mart Kadın Tenis Takımı Dereceleri
1. GAÜ 3 – 0 DAÜ
2. GAÜ 1 – 3 Yaşar Üni.
3. GAÜ 3 – 0 Celal Bayar Üni.
4. GAÜ 2 – 1 Boğaziçi Üni.

*Takım halinde 2. olarak kürsüye çıktılar

12 -18 Mart Kadın - Erkek Masatenisi Takım Dereceleri
Erkekler
1. GAÜ 3 - 1 İnönü Üni.
2. GAÜ 3 - 0 İstanbul Teknik Üni.

3. GAÜ 3 - 0 Anadolu Üni.
4. GAÜ 3 - 1 Koç Üni.

5. GAÜ 0 - 3 Nişantaşı Üni.

6. GAÜ 3 - 0 Marmara Üni.

Takım Halinde 3’üncülük Kupası


Kadınlar
1. GAÜ 1 - 3 Çukurova Üni.
2. GAÜ 3 - 0 ODTÜ
3. GAÜ 3 - 1 Recep Tayyip Erdoğan Üni.
4. GAÜ 2 - 3 Marmara Üni.
5. GAÜ 3 - 0 Celal Bayar Üni.
 

Takım Halinde 3’üncülük Kupası Alınmıştır
 

Kafile Listesi
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün
Fatma Aykutluğ
Kezban Yayman
İlknur Şen
Cemal Kara
Zihni Batuhan Şahin
Daniel Vasilev Ivanov

Tenis Kadın
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün - Yönetici
Tuncel Türker - Antrenör
Alina Balashenko
Selin Özgür
Ezgi Yavuz
Kemal Türker
Can Taşer
Yelisei

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