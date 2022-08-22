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GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye Özel Yetenek Sınavları Başlıyor

22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:00
GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye Özel Yetenek Sınavları Başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Spor Bilimleri Fakültesi için Türkiye’nin bazı illerinde “Giriş Özel Yetenek Sınavı” düzenleyecek.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Futbol ve Fitnes bölümleri için yüzde 100’e varan burs olanakları sunulan sınavlar, Adana, Kocaeli, Balıkesir, Gaziantep ve Afyon illerinde yapılacak.

2022-2023 Akademik Yılı’nda yükseköğretime başlayacak olan üniversite adaylarına yönelik yapılacak özel yetenek sınavlarının tarih ve yerleri şu şekilde:

“Adana; 26 Ağustos Cuma günü saat 15.00 Adana Yeni Stadyum Masa Tenisi Salonu Balcalı /Sarıçam, Kocaeli; 29 Ağustos Pazartesi günü saat 11:00 Türk Pirelli Ortaokulu Spor Salonu Körfez Şht. Remzi Cad. No:6 İzmit/Kocaeli, Balıkesir; 26 Ağustos Cuma 19.00 BKM Okulları Blue Campus Paşaalanı, Tarihçi Cemal Kutay Mahallesi No:12/d Karesi/Balıkesir, Gaziantep; 26 Ağustos Cuma 16.00 Girne Koleji Gaziantep Kampüsü, Osmangazi Mah. 56057 Sok. No:3 Şehitkamil, Afyon; 26 Ağustos Cuma 11.00 Afyon Girne Koleji Spor Salonu.”

Sınavlara katılacak adaylardan, lise diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi, 2022 yılına ait TYT sonuç belgesi, sporcu geçmişi olan öğrencilerden ise alanı ile ilgili resmi belge veya lisans isteniyor.

GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları hakkında ayrıntılı bilgi ve detaylara, +90 533 882 89 99 numaralı telefon numarası veya [email protected] mail adresinden ulaşılabilecek.

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Son Güncelleme: 22.08.2022 16:38
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