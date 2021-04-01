GAÜ sponsorluğunda çekimleri KKTC’de gerçekleşen “Bir Zamanlar Kıbrıs” bu akşam TRT 1’de

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) sponsorluğunda, çekimleri KKTC’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen, güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve büyük prodüksiyonuyla ses getirecek olan yeni dizi “Bir Zamanlar Kıbrıs”, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

TMC Film tarafından ortaya koyulan ve bugün ilk bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan 1963-1974 yılları arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getirileceği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi için geri sayım başladı. 1 Nisan 2021 Perşembe günü, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, KKTC Üst Düzey Yetkileri, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ CEO’su Mehmet Mert Türker ile dizi oyuncularının katılımıyla, pandemi önlemlerinin en üst düzeyde alındığı KKTC Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dizinin Galası ve ilk bölüm izlemesi gerçekleştirilecek.

Dizinin çocuk başrolünü, “Müge” Karakteri ile, Amerikan Koleji Öğrencisi Rüzgar Irmakoğlu canlandıracak

GAÜ The International American Elemantery School öğrencisi Rüzgar Irmakoğlu’nun, dizinin başrol karakterlerinden olan “Müge” karakterini canlandıracağı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi ile ilgili okuldan yapılan açıklamada, “GAÜ The International American Elementary School ve GAÜ Ailesi olarak, okulumuzun yıldızı, Rüzgar Irmakoğlu’nun canlandıracağı “Müge” karakterini ve diziyi izlemek için sabırsızlanıyoruz. Rüzgar seninle gurur duyuyoruz ve başarını kutluyoruz!” mesajı verildi.