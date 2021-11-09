GAÜ Okullar Grubu’ndan sporda büyük başarı

6-7 Kasım’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Su Sporları Yüzme Şampiyonası’nda GAU The American Future College’in rekortmen yüzücülerinden 9 F sınıfı öğrencisi Özgül Çetin girmiş olduğu 4 farklı yarışta 1. gelerek büyük başarı elde etti. Çetin’in yüzdüğü branşlar şu şekilde;

50 m serbest 1.

100 m kelebek 1.

200 m serbest 1.

100 m serbest 1.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Yüzme Şampiyonası’nda GAU The American College öğrencisi 8. sınıf öğrencisi Erin Ada Dündar ise;

100m Sırt 1.

200m Sırt 2.

50m Sırt 2.

200m Karışık 2.

4x50 Yıldız Takım 2.

4x50 Yıldız Takım Karışık 3. derecelerini kazandı. Erin Ada Dündar aynı zamanda Genel Klasman Yıldız Takım 2.lik kupası kaldırmaya da hak kazandı.