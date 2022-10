GAÜ okullar grubunda 29 Ekim coşkusu

Girne Amerikan okulları Cumhuriyetin 99’uncu yılını törenlerle kutladı. Öğrenciler yaptığı gösterilerle renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

GAÜ Okullar Gurubuna bağlı , The American College, The International American Elementry School ve The American Nursery School öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yılını düzenledikleri etkinliklerle kutladı.

Törenler, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları anısına Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Cumhuriyet için yazılan şiirler okundu ve öğrencilerin verdiği konserlerin ardından tören sona erdi.

Günün anlam ve önemine dair konuşan Girne Amerikan Koleji Müdürü Taygun Derviş, 29 Ekim’in anlam ve önemine vurgu yaparak, Girne Amerikan öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yılına özel etkinlik ve gösteri hazırladıklarını belirtti. Derviş, Cumhuriyetin 99’uncu yılını uluslararası öğrencilerle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Girne Amerikan İlkokulu Türkçe Bölüm Başkanı Seda Kubilay ise “ Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri Cumhuriyeti’n kurulduğu kutlu ve mutlu güne heyecanla hazırlandılar” dedi.