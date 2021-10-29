banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vadili’de trafik kazası!
Vadili’de trafik kazası!
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Demokrat Parti'de deprem !
Demokrat Parti'de deprem !
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
banner376
Flaş Haber
Vadili’de trafik kazası!
Kapat

GAÜ Kurucu Rektörü’nden 29 Ekim mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

29 Ekim 2021 Cuma 14:30
GAÜ Kurucu Rektörü’nden 29 Ekim mesajı

Kurucu Rektör Akpınar, mesajında "Ulus olabilmenin erdemini, kendi coğrafyamızda, kurumsal refleksimizde taşıyoruz. Öncülüğümüzün tam hakimiyetinde, 40 yıla yakın zamandır gururla barındırdığımız bu refleks, cumhuriyetimiz gibi ölümsüzdür" dedi.

banner341
Akpınar, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde başta, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanları olmak üzere; Canları ve kanları ile, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 29.10.2021 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikte kış tarifesi 1 Kasım’da başlıyor
Elektrikte kış tarifesi 1 Kasım’da başlıyor
Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri
Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri
Sezen’den Kızılay Haftası mesajı
Sezen’den Kızılay Haftası mesajı
“Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konulu etkinlik düzenlendi
“Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konulu etkinlik düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta kutlandı
İŞAD Başkanı Mamülcü seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu
İŞAD Başkanı Mamülcü seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu
Canaltay: “İhalenin tamamlanması için her şey hazır”
Canaltay: “İhalenin tamamlanması için her şey hazır”
Daü Mimarlık Bölümü Webinar düzenledi
Daü Mimarlık Bölümü Webinar düzenledi
Yağış miktarları
Yağış miktarları
29 Ekim Değirmenlik’te törenle kutlandı
29 Ekim Değirmenlik’te törenle kutlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim