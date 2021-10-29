GAÜ Kurucu Rektörü’nden 29 Ekim mesajı

Kurucu Rektör Akpınar, mesajında "Ulus olabilmenin erdemini, kendi coğrafyamızda, kurumsal refleksimizde taşıyoruz. Öncülüğümüzün tam hakimiyetinde, 40 yıla yakın zamandır gururla barındırdığımız bu refleks, cumhuriyetimiz gibi ölümsüzdür" dedi.

Akpınar, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde başta, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanları olmak üzere; Canları ve kanları ile, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.