GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, GAÜ KKTC Marketing Koordinatörü Mehtap Karabulut, geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu Covid-19 Pandemi sürecinde, öğrencilere motivasyon kaynağı oluşturabilmek için “Yaratıcı TikTok” yarışmasını ortaya koyduklarını belirtti. “Yaratıcı TikTok” yarışmasının; KKTC Liselerinde eğitim öğretimlerine devam eden12’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlendiğini ifade eden Karabulut, kısıtlamaların devam ettiği bu süreçte öğrencilere moral ve motive kaynağı yaratmayı amaçladıklarını vurgulayarak, aynı zamanda yaratıcı yönlerinin geliştirerek; yeteneklerini arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.

1.’lik Ödülü, I Phone 12

Karabulut, yarışmaya katılacak olan öğrenciler için videolarda konu kısıtlaması olmadığını belirterek, özgürce kendilerini ifade edebilme şansı tanıdıklarını söyledi. Sonuçların; Jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından 13 Mayıs 2021 tarihinde, www.gau.edu.tr adresinden açıklanacağını ifade eden Karabulut, yarışmanın 1’incilik ödülünün ise “I Phone 12” olduğunu söyledi.

Son Başvuru 3 mayıs 2021

Ayrıca, “GAÜ Yaratıcı Tik Tok” yarışması için son başvuru tarihinin 3 Mayıs 2021 olduğu belirtilen açıklamada, yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi, katılım koşulları ve detaylara; www.gau.edu.tr adresinden ya da 0850 6502000 ve 0548 8708717 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtildi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

* Başvuru formunun eksiksiz doldurulmuş olması

* Öğrenci belgesi

* Yarışmaya başvurulan videonun gönderilmesi

(Yarışmacıların katılmak için kendi TikTok hesaplarında, yaratıcı içeriğe sahip olduğunu düşündükleri bir video linkini gau.edu.tr resmi web sayfasında yer alacak olan ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.)