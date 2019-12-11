GAÜ Eğitim Fakültesi’nden, ‘Atatürk ve Öğretmenlik’ konulu etkinlik

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleşen “Atatürk ve Öğretmenlik” etkinliği bünyesinde, Eğitim Fakültesi akademisyenleri, öğrencileri ve Türkoloji kulübü tarafından hazırlanan; şiir dinletisi, müzik, koro ve video gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış kouşmasını gerçekleştiren GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş konuşmasında şunları söyledi;

“Tarihimizde birçok kahraman vardır. Fakat Atatürk’ü ayrı kılan, gelecegin sürdürülmesi ve devamı için hala geçerli olan planlarının olmasıdır. Atatürk’ün bu planları evrenseldir ve bu nedenle tüm dünya için önemli bir lider olmuştur. Birçok ülke, Atatürk’ün planları, fikirleri ve politikalarından yararlanmıştır. Atatürk’ü anlamak için; özellikle bir eğitimcinin kütüphanesinde “Nutuk” kitabının olması gerekmektedir. Ve yine her eğitimcinin “Nutuk” kitabını anlaması ve özümsemesi şarttır. Özgür fikirli öğrenciler yetiştirmek için bilgili öğretmenler olmalıdır.” dedi.

Program, GAÜ Rehberlik ve Pisikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müzeyyen Güler’in konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Güler konuşmasında, Atatürk’ün hayatına ve devrimlerine değinerek, Öğretmenler olmasa bu devrimlerin gerçekleşmesinin bu kadar kısa sürmeyeceğini, Atatürk’ün devrim ve inkilaplarında, öğretmenlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında, 60 yıllık çalışma hayatının, 50 yılını öğretmenlik yaparak geçirdiğini belirterek, öğretmen olacak eğitim fakültesi öğrencilerine yönelik tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Sefercioğlu kouşmasında şunları söyledi;

“Yarın öğretmen olduğunuz zaman, size öğretmenlik yaptırmamak için elinden geleni yapmaya çalışanlar olacak. Karşınıza bir sürü zorluklar ve sıkıntılar çıkacak. Bu zorluk ve sıkıntılar nekadar büyük olursa olsun, asla öğretmen olmaktan vazgeçmeyin. Çünkü bu milletin ve vatanın herzamankinden çok, aydın, Atatürk ilkelerine bağlı ve vantansever öğretmenlere ihtiyacı var. Öğretmen için öğretmenlik hiçbirzaman bitmez.” Dedi.

Prof. Dr. Sefercioğlu konuşmasının ardından "Öğretmen Olmak İstiyorum" isimli şiirini okudu.

Program, Eğitim Fakültesi ve Türkoloji Kulübü’nün hazırlamış olduğu çeşitli etkinlikler ile devam etti.