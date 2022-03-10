GAÜ Denizcilik Yüksekokulu “Denizcilik Kariyer Günü” etkinliği gerçekleştirdi

GAÜ’den verilen bilgiye göre, öğrencilere denizcilikle ilgili bilgi aktarıldığı ve öğrencilerin sorularının yanıtlandığı etkinlikte, GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar’ın yanı sıra akademik kadro ve öğrenciler katılım gösterdi.
Türk Loydu hakkında da bilgi veren Bugay, “Dünyadaki diğer loydlar gibi gerek yeni yapım ve inşa esnasında gerekse görev ve seyir süreleri boyunca yapılması gereken denetlemeleri yapan bir kuruluştur” dedi.
Bugay konuşmasının sonunda, tüm katılımcı öğrencilere teşekkür ederek, denizcilik kariyerlerinde başarılı olmalarını diledi.