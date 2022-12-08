GAÜ'de Eaquals Akreditasyon Merkezi ile bir dönem daha…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hazırlık Okulu Müdürü Dr.Utku Hamamcıoğlu(c), İngilizce bölüm okuyacak olan öğrencilerin İngilizce hazırlık okulu okumasının öneminden ve hazırlık okulunun temel

amaçlarından bahsetti.

Hazırlık okulunun eğitim politikasından bahseden Hamamcıoğlu açıklamasında, “Başta Türkiye olmak üzere Kongo, Fildişi, Ürdün, Rusya ve daha birçok farklı kültürlerden gelen öğrencilerimiz bulunmaktadır. GAÜ İngilizce bölümleri kazanan öğrencilerimiz girmiş oldukları seviye belirleme sınavının ardından aldıkları nota göre mevcut dört kurdan (A1-A2-B1-B2) birine yerleştirilmektedir” ifadelerine yer veren Hamamcıoğlu, hazırlık okulunun çok uluslu yapısına da dikkat çekti.

“HAZIRLIK OKULU ÇOK ULUSLU BİR YAPIDA”

Hamamcıoğlu, “Hazırlık okulumuz çok uluslu ortamı sağlamak ve başta eğitim kalitesini üst seviyede tutmak için; başta İngiltere olmak üzere, Belarus, Hindistan, İran, Avustralya, Kamerun,Türkiye ve KKTC’den birçok akademisyeni de bünyesinde bulundurmaktadır. Aynı zaman da “Eaquals” adı verilen Avrupa Akredite Merkezi tarafından onaylı diploma veriliyor “ ifadelerini kullandı ve bir dönem daha akredite edildiklerini söyledi.

DİLİN GELİŞİMİ İÇİN FARKLI MİLLETLERİN BİR ARADA OLMASI ÇOK

ÖNEMLİ

Hamamcıoğlu; Hazırlık okulunda farklı milletler ve kültürlerden gelen öğrencilerin, İngilizce dilini kullanma yeteneği ve özgüvenine sahip olmalarını sağlamak için, öğrencilere temel ve akademik İngilizce

sunduklarını belirtirken açıklamalarına şöyle devam etti, “Hazırlık okulumuz mevcut olan İngilizce dil bilgi ve becerisini, lisans, yüksek lisans seviyesinde karşılayabilecek şekilde geliştirme, GAÜ’de okumak için gerekli olan akademik çalışma becerilerini sağlama, yükseköğretimde kullanılan öğrenme ve öğretme stratejilerini tanıtma, akademik ortam içerisinde veya sosyal hayatta, öğrencilerimizin KKTC’ye alışmasına yardımcı olmaktır. İngilizce hazırlık okumanın faydaları öğrencilerin farklı milletten birçok insanla iç içe olması dilinin gelişmesi açısından hem sosyal hayat hem de fakülteye geçtiğinde hiçbir sıkıntı yaşamaması açısından çok önemlidir.”

ÖĞRENCILER EĞLENIRKEN ÖĞRENIYOR

Hazırlık okulunun, Girne Amerikan Üniversitesine yeni gelen öğrencilerin sosyal hayatlarına alışmalarını sağlamak adına bir çok etkinlik düzenlediğini vurgulayan Utku Hamamcıoğlu; sosyal sorumluluk projeleri kapsamında huzurevlerine, S.O.S Çocuk Köyü’ne ziyaret, oryantasyonlar ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerin eğlenirken öğrenmesinin kolaylaştırdığını belirtti.

“Amacımız, öğrencilerimize bu seviye hedeflerine ulaşmaları ve daha yüksek bir seviyeye ilerlemeleri için gerekli dil becerilerini ve özgüvenini sağlamaktır” ifadelerine yer veren Hamamcıoğlu, “İngilizce Hazırlık Okulu'nun temel merkezinde, İngilizce öğretiminde güncel ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli bir dil eğitimi yatmaktadır. Bunu başarabilmek için, Yabancı Diller İçin Ortak Avrupa Referans Çerçevesini (CEFR) baz almış ve tüm kurlarımız CEFR tarafından tanıtılan Dil öğretimi, güncel İngilizce Dil yöntemleri ve etkili tekniklerle verilmektedir ve öğrenci merkezli

yaklaşımımız, öğrencilerimize verdiğimiz destek ve önemle kanıtlanmıştır. Öğrencilerin Akademik gelişimi kadar, sosyal gelişimine değer veren bir kurum olarak, öğrencilerimizin, yılın en çok beklenen etkinliği olan Bahar Festivali gibi çeşitli sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanarak keyifli vakit geçirmelerini sağlamak önceliklerimizdendir” dedi ve şunları ekledi, “Her zaman yardım etmekten mutluluk duyan değerli öğretmen kadromuz, koordinatörlerimiz ve ben Okul Müdürünüz de dahil olmak üzere, çalışmalarımızla ilgili tüm sorularınız hakkında sizlere yardımcı olmak için hazırız.”