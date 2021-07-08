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GAÜ Amerikan Koleji öğrencileri, görkemli bir törenle mezun oldu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Amerikan Koleji’in 23. Lise Mezuniyet Töreni GAULympic’te görkemli bir törenle gerçekleşti.

08 Temmuz 2021 Perşembe 14:57
GAÜ Amerikan Koleji öğrencileri, görkemli bir törenle mezun oldu

Törene GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Ali Haydar ve GAÜ CEO’su Mehmet Mert Türker ile Genel Orta Öğretim Daire Müdürü Ali Yaman, GAÜ okul öğretmenleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Amerikan Kolej Müdürü Leyla Biçer törende yaptığı açılış konuşmasında, “Sevgili Mezunlar, bu son akademik yıl hepimiz için zorlu geçti. Eğitimde Dijital Dönüşümü, Girne Amerikan Koleji Ailesi olarak bizler, bakanlığımız, velilerimiz ve siz sevgili öğrencilerimiz ile yakından takip ettik, sisteme bunu entegre etmek konusunda ciddi adımlar attık. Eğitimde İletişimin ve İletişim Araçlarının kullanılmasının önemini bir kez daha gördük. Evet zorlu bir yıldı ancak kararlılığınız ve azminiz; tüm orta öğretim hikayenizin son yılında da bir iz bırakmanızı sağladı.  Doğruyu söylemek gerekirse, son birkaç haftadır bu konuşmaya hazırlanırken epey zorluk yaşadım. Sizlerle neler paylaşmam gerektiği, sizlere nasıl bir mesaj vermem gerektiği konusu epey zorladı beni. Sonuçta karşımda beni dinleyenler, Kıbrıs’ın en iyi ve köklü kolejinden mezun olan, donanımlı, seçilmiş ve özel mezunlar. Sizler iyi bir eğitim aldınız ve şu an yaşıtlarınızdan bir, hatta aslında birkaç adım öndesiniz. Bunu böyle devam ettirmek de tamamen sizin elinizde. Sizleri, öğretmenlerinizi, daima yanınızda olan ailelerinizi ve arkadaşlarınızı yürekten kutluyorum” dedi.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise yaptığı konuşmasında “Sizleri kutluyorum. Kiminizi kreş yıllarından, kiminizi ilköğretim, kiminizi ortaöğretimde görmüş veya tanımış olsam da bugün buradan geçerken bir baktım ki, bizim bildiğimiz küçük çocuklardan tamamen yetişkin, geleceği olabildiğince içtenlikle kucaklamaya hazır, güçlü ve kendinden emin, bir o kadar da geleceği sahiplenmeye hazır olduğunuzu gördüm. Ben sizleri içtenlikle tebrik ediyorum. Çünkü zor bir yıldı, özellikle geçtiğimiz 2 yıl oldukça zordu. O süreci kucaklamak, geleceğe kendinizi hazırlamak hiç de kolay değil biliyorum” dedi. Akpınar sözlerini, “Sizleri Allah’ın ortaya koymuş olduğu aydınlatılmış yoluna bırakıyorum, geleceğiniz ışıklı yolda başarılarla dolu olsun güzel bir gelecek diliyorum” diyerek noktaladı.

Daha sonra törende bir konuşma gerçekleştiren Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Ali Yaman “Öncelikle GAÜ ailesi olarak kaybettiğimiz Genel Sekreterimiz Dr. Volkan Güngör için baş sağlığı diliyorum. Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Sayın Olgun Amcaoğlu’nun gençlerimize ve velilerimize tebriklerini iletmek istiyorum. Ayrıca bu akşam karşımızda duran gençlerle gurur duymalıyız. Velilerimizi tebrik ediyorum, gençlerimize başarılarının daim olması için daha çok çalışmaları gerektiğini ve kendilerini parlatmaları gerektiğini söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

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Konuşmaların ardından gecede müzik öğretmenlerinden İbrahim Özbaskın ve öğrencilerden Mehmet Yıldız güzel bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Tören, GAÜ’nün 35. Yılına özel hazırlamış olduğu tanıtım videosunun büyük bir beğeniyle izlenmesi ile devam etti.

Gösterilerin ardından öğrencilere diplomaları takdim edilirken, mezuniyet töreni kutlamalarla ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.

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