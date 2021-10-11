GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar yüz yüze eğitimde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Prof. Dr. Acar, Covid-19 pandemisi başlamadan önce herkesin çok panik olduğunu belirterek, “Şu anda düşmanı tanıdık, mikrobu tanıdık ve gerek en üst düzey idari, gerekse üniversitemizin rektörlüğüne devamlı geri besleme yaptık. Bu konuda öğrencileri de, öğretmenleri de hatta tüm toplumu aydınlatıcı çok sayıda program, panel ve konuşma düzenledik. GAÜ olarak gururla söylüyorum ki, henüz okullar açılmadan gerekli özel koşullarımızı ortaya koyduk. Bunu GAÜ Tıp Fakültesi’ndeki hekimler olarak organize ettik, tasarladık ve tüm dünyadaki kaynağa dayalı güncel bilgileri topladık ve üniversitemize göre adapte ettik. Kanıtlar bu durumda çok önemli çünkü sosyal medya ortamlarında yayılan kanıtsız bilgiler insanları çok etkiliyor. Apaçık bilimsel bir gerçek ki Covid-19 ile mücadelede bazı esaslar var bunların başında da aşılama geliyor. Bizler bu durumu teraziye koyarız; aşının yan etkileri nedir, hastalığın öldürücülük durumu nedir? Tabi ki terazide hastalığın öldürücülüğü daha ağır basıyor. O nedenle aşılama ciddi oranda önem arz ediyor”.

Şu an dünyada ikinci büyük ölüm sebebinin Covid-19 olduğunu söyleyen Acar, “Kanser, kalp vb. hastalıkların dahi önündedir. Bu nedenle üniversite olarak tüm önlemlerimizi aldık. Kampüsümüzde bir aşılama merkezi mevcut ve 3 aydır faaliyette. Bu merkezimizle de gurur duyuyoruz” dedi.

Yüz yüze eğitim ile ilgili konuşan Acar, “Kapalı alan unsuru bu noktada çok önemli çünkü Covid en çok solunum yoluyla bulaşıyor ve en riskli alanlar bu alanlardır. Açık alanda olunca maskeye gerek yok. Kapalı alanda maske bile yetersiz kalabiliyor. Kapalı alanda havayı sirküle ettiği için klimalar kesinlikle kullanılmamalıdır. Kapalı alanlarda tüm pencere kapılar açılmalı. Bu şartlara sahip olmayan alanlar kesinlikle kullanılmamalıdır” şeklinde belirtti.

“Pandemi ile beraber yeme içme alışkanlıklarında da bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle Covid’i önleyen bilimsel degilerde de yayımlanan bazı gıdalar var. Bunlar; yeşil çay, köri, propolistir. En önemlisi de su içmektir. Bunların yanı sıra egzersiz de önemlidir. Her türlü tatlı ve şekerden, sigara ve alkolden, stresten uzak durmak da oldukça önemlidir. Düzenli check-up’a girmek de çok önem arz etmektedir. Her gün bazı gıdaları da tüketmek gerekmektedir. Bunlardan biri çiğ sarımsaktır. Ayrıca limon, çiğ sebze, kefir, çiğ yumurta beyazı, doğal kepek, zencefil bunların mutlaka tüketilmesi gerekmektedir”.