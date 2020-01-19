GAÜ Akademisyeni Ferhat Atik, 21. YY İnsanlık Forumu Başkanlığı’na seçildi

Dokuz ülkenin forum delegasyonları tarafından oluşturulan ve ismi “21. Yüzyıl İnsanlık Forumu” olarak belirlenen Çağdaş İnsan Hakları Forumu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye, Bengladeş ve KKTC yanında forum delegasyonuna Hindistan, Azerbaycan, İran gibi ülkeler de temsil edildi. Dünyaca ünlü insan hakları aktivisti Shahriar Kabir’in girişimleri ile oluşan formun yapılan ilk toplantısında tüm katılımcı, forum delegasyonlarının ortak kararı ile, forumun başkanlığına yazar, yönetmen ve akademisyen Ferhat Atik, başkan yardımcılığına Yazar, Neyzen ve Sufii Akademi Başkanı Hakan Mengüç, forum genel sekreterliğine ise gazeteci, insan hakları aktivisti, sunucu ve müzisyen Shakil Reja Efti getirildi.

21.Yüzyıl İnsanlık Forumu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada; “21. Yüzyıl İnsanlık Formu”nun, Çağdaş İnsan Hakları Formu olarak nitelendirilmesinin sebebinin; dünyanın hızlı bir değişim gösterdiği günümüzde, yeni yüzyılın, yeni ve çağdaş bakış açılarıyla, insan hakları savunuculuğu ve insanlık için önemli olan her konunun öncelikleri olmasından dolayı olduğu vurgulandı.

21.Yüzyıl İnsanlık Formu’nun ilk toplantısında yapılan konuşmalarda, laik İslam’ın gerekliliği, gelecekteki inan hakları yapıları ve sufi yaklaşımlarda hoşgörü irdelenirken, başkan yardımcısı olarak seçilen Neyzen ve Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç’ün anlatımları büyük ilgi topladı.

Özellikle son yıllarda, sadece KKTC ve Türkiye’de değil, birçok Avrupa ve Asya ülkesinde de, yarattığı etkilerle konuşulan Ferhat Atik, toplumumuza anlamlı bir başkanlık kazandırdı.