banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
LEFKOŞA’DA FUHUŞA TEŞVİK
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

GAÜ Akademisyeni Ferhat Atik, 21. YY İnsanlık Forumu Başkanlığı’na seçildi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ferhat Atik “ 21. Yüzyıl İnsanlık Forumu” başkanlığına seçildi.

GAÜ Akademisyeni Ferhat Atik, 21. YY İnsanlık Forumu Başkanlığı’na seçildi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ferhat Atik “ 21. Yüzyıl İnsanlık Forumu” başkanlığına seçildi.

19 Ocak 2020 Pazar 16:32
GAÜ Akademisyeni Ferhat Atik, 21. YY İnsanlık Forumu Başkanlığı’na seçildi

Dokuz ülkenin forum delegasyonları tarafından oluşturulan ve ismi “21. Yüzyıl İnsanlık Forumu” olarak belirlenen Çağdaş İnsan Hakları Forumu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye, Bengladeş ve KKTC yanında forum delegasyonuna Hindistan, Azerbaycan, İran gibi ülkeler de temsil edildi. Dünyaca ünlü insan hakları aktivisti Shahriar Kabir’in girişimleri ile oluşan formun yapılan ilk toplantısında tüm katılımcı, forum delegasyonlarının ortak kararı ile, forumun başkanlığına yazar, yönetmen ve akademisyen Ferhat Atik, başkan yardımcılığına Yazar, Neyzen ve Sufii Akademi Başkanı Hakan Mengüç, forum genel sekreterliğine ise gazeteci, insan hakları aktivisti, sunucu ve müzisyen Shakil Reja Efti getirildi.

21.Yüzyıl İnsanlık Forumu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada; “21. Yüzyıl İnsanlık Formu”nun, Çağdaş İnsan Hakları Formu olarak nitelendirilmesinin sebebinin; dünyanın hızlı bir değişim gösterdiği günümüzde, yeni yüzyılın, yeni ve çağdaş bakış açılarıyla, insan hakları savunuculuğu ve insanlık için önemli olan her konunun öncelikleri olmasından dolayı olduğu vurgulandı.

21.Yüzyıl İnsanlık Formu’nun ilk toplantısında yapılan konuşmalarda, laik İslam’ın gerekliliği, gelecekteki inan hakları yapıları ve sufi yaklaşımlarda hoşgörü irdelenirken, başkan yardımcısı olarak seçilen Neyzen ve Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç’ün anlatımları büyük ilgi topladı.

Özellikle son yıllarda, sadece KKTC ve Türkiye’de değil, birçok Avrupa ve Asya ülkesinde de, yarattığı etkilerle konuşulan Ferhat Atik, toplumumuza anlamlı bir başkanlık kazandırdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Konuştu
Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Konuştu
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: “Haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz”
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: “Haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz”
Amatör Denizci Belgesi (adb) - Kısa Mesafe Telsiz (kmt) Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavının Üçüncüsü Dün Gaü’de Gerçekleşti
Amatör Denizci Belgesi (adb) - Kısa Mesafe Telsiz (kmt) Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavının Üçüncüsü Dün Gaü’de Gerçekleşti
Özersay: “Bu lisansları laf olsun diye vermedik”
Özersay: “Bu lisansları laf olsun diye vermedik”
Erhürman: “Gailemiz önümüzdeki üç ay değil seçimden sonraki beş yıldır”
Erhürman: “Gailemiz önümüzdeki üç ay değil seçimden sonraki beş yıldır”
Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 11 Haziran’da
Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 11 Haziran’da
Değirmenlik’te ev yangını... 
Değirmenlik’te ev yangını... 
672 aracı kontrol eden polis 153 sürücüye ceza kesti, bir aracı da trafikten men etti
672 aracı kontrol eden polis 153 sürücüye ceza kesti, bir aracı da trafikten men etti
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Uluslararası Eğitim Günü kapsamında etkinlikler düzenleniyor
Uluslararası Eğitim Günü kapsamında etkinlikler düzenleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim