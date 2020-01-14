banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120778
ALTIN
292.505
DOLAR
5.8903
STERLİN
7.6460
EURO
6.5524
Koop-Gaz zam yapmadı
KOOP-GAZ ZAM YAPMADI
İskele’de flaşlı radar paniği!
İSKELE’DE FLAŞLI RADAR PANİĞİ!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU

GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sadri, Londra’da düzenlenecek “Cities 2100” Konferansına Başkan olarak atandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kentsel Tasarım Master Programı Koordinatörü Doç. Dr. Hossein Sadri, Londra’da gerçekleşecek olan “Cities 2100” Konferası’na Başkan olarak atandı.

GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sadri, Londra’da düzenlenecek “Cities 2100” Konferansına Başkan olarak atandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kentsel Tasarım Master Programı Koordinatörü Doç. Dr. Hossein Sadri, Londra’da gerçekleşecek olan “Cities 2100” Konferası’na Başkan olarak atandı.

14 Ocak 2020 Salı 14:20
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sadri, Londra’da düzenlenecek “Cities 2100” Konferansına Başkan olarak atandı

banner317
Doç. Dr. Sadri, dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin katkısıyla gerçekleşecek olan "Cities 2100" konferansı başkanlığına atanarak, GAÜ’yü ve KKTC’yi Londra’da temsil edecek. Dünya kentlerinin 2100 yılı vizyonunu değerlendirmek üzere gerçekleşecek olan uluslararası konferans, çağımızın sosyal ve ekolojik krizlerine karşı kentlerin sorumluluklarını tartışmak ve kent yönetimleri için yol haritası çizmek üzere organize edilecek. Kent çağı olarak da bilinen 21. yüzyılın savaşları, sosyal adaletsizlikler, çevre kirliliği, iklim krizi, türlerin yok olması, zorunlu göç, ormansızlaşma ve topraksızlaşma, yoksunluk ve kentsel felaketlere karşı 2100 yılı perspekitifyle çözüm arayışında bulunacak olan Cities 2100 konferansı, Temmuz 2020'de Londra'da düzenlenecek.

Cities 2100 Konferansı; ekoloji, çevre bilimleri, kent bilimleri, sosyal bilimler, biyoloji, tasarım bilimleri gibi birçok alandan katkı kabül edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli Astsubaylar Derneği:  “Kıbrıs Türk halkı onun yaktığı meşaleyi sonsuza kadar şerefle taşıyacak”
Emekli Astsubaylar Derneği:  “Kıbrıs Türk halkı onun yaktığı meşaleyi sonsuza kadar şerefle taşıyacak”
BDDK’nın kararının KKTC’yi etkilememesi için girişim
BDDK’nın kararının KKTC’yi etkilememesi için girişim
Şubat tatilinde çocuklar için tiyatro
Şubat tatilinde çocuklar için tiyatro
Koop-Gaz zam yapmadı
Koop-Gaz zam yapmadı
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
KTAMS, süt ve tüp gaza yapılan zamları eleştirdi
KTAMS, süt ve tüp gaza yapılan zamları eleştirdi
Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Belediyeler Birliği Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 36. yıldönümünde andı
Belediyeler Birliği Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 36. yıldönümünde andı
Meclis'te “imar planı ve hükümetin tutumu” konuşuldu
Meclis'te “imar planı ve hükümetin tutumu” konuşuldu
Sağlık okuryazarlığı seferberliği başlıyor
Sağlık okuryazarlığı seferberliği başlıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim