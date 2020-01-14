GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sadri, Londra’da düzenlenecek “Cities 2100” Konferansına Başkan olarak atandı

Doç. Dr. Sadri, dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin katkısıyla gerçekleşecek olan "Cities 2100" konferansı başkanlığına atanarak, GAÜ’yü ve KKTC’yi Londra’da temsil edecek. Dünya kentlerinin 2100 yılı vizyonunu değerlendirmek üzere gerçekleşecek olan uluslararası konferans, çağımızın sosyal ve ekolojik krizlerine karşı kentlerin sorumluluklarını tartışmak ve kent yönetimleri için yol haritası çizmek üzere organize edilecek. Kent çağı olarak da bilinen 21. yüzyılın savaşları, sosyal adaletsizlikler, çevre kirliliği, iklim krizi, türlerin yok olması, zorunlu göç, ormansızlaşma ve topraksızlaşma, yoksunluk ve kentsel felaketlere karşı 2100 yılı perspekitifyle çözüm arayışında bulunacak olan Cities 2100 konferansı, Temmuz 2020'de Londra'da düzenlenecek.

Cities 2100 Konferansı; ekoloji, çevre bilimleri, kent bilimleri, sosyal bilimler, biyoloji, tasarım bilimleri gibi birçok alandan katkı kabül edecek.