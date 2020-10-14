GAÜ 34. Dönem Mezuniyet Töreni, pandemi önlemleri ile yarın ve Cuma günü yapılacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, yarın ve Cuma günü 10:00 ve 14:30’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde 4 seans şeklinde, GAÜ Spectrum Hall’de yapılacak.

GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemisi dolayısıyla, adada bulunan mezun durumunda ki öğrencilerle beraber, alınan geniş sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı 34. Dönem mezuniyet töreninin bu yıl; 4 ayrı grup halinde, 2 günde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.