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GAÜ 34. Dönem Mezuniyet Töreni, pandemi önlemleri ile yarın ve Cuma günü yapılacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, yarın ve Cuma günü 10:00 ve 14:30’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde 4 seans şeklinde, GAÜ Spectrum Hall’de yapılacak.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:35
GAÜ 34. Dönem Mezuniyet Töreni, pandemi önlemleri ile yarın ve Cuma günü yapılacak
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, yarın ve Cuma günü 10:00 ve 14:30’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde 4 seans şeklinde, GAÜ Spectrum Hall’de yapılacak.

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GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemisi dolayısıyla, adada bulunan mezun durumunda ki öğrencilerle beraber, alınan geniş sağlık ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı 34. Dönem mezuniyet töreninin bu yıl; 4 ayrı grup halinde, 2 günde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 14.10.2020 16:46
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