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GAÜ, 2019 burs sıralama sınavına rekor katılım

GAÜ, 2019 burs sıralama sınavına rekor katılım

06 Haziran 2019 Perşembe 17:38
GAÜ, 2019 burs sıralama sınavına rekor katılım

GAÜ’DE YÜKSEK ÖĞRENİM HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ ADAYLARI, KAZANDIKLARI BURSLARI YURTDIŞI KAMPÜSLERDE DE KULLANABİLECEK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri’nden mezun olan üniversite adaylarına yönelik, Merkez ve yurtdışı kampüslerde, kesintisiz 7 yıl özel burs olanaklarından faydalanma fırsatı sunduğu 2019 Burs Sıralama Sınavına rekor katılım.

2019 GAÜ Burs Sıralama Sınavına, 700’nin Üzerinde Öğrenci Katıldı

31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleşen, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerinin de katıldığı GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavına, toplamda 700’ün üzerinde kişi katıldı. GAÜ Freedom Complex’te tek oturumda gerçekleşen sınava katılan öğrenciler, sınav sonucunda yapılan başarı sıralaması ile; %100, %75, %50 ve %25 oranında burslardan yararlandığı ifade edildi.

Sınav Sonuçları kibrisaday.gau.edu.tr Adresinde Yayınlanacak


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Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; 31 Mayıs Cuma Günü GAÜ Freedom Complex’te düzenlenen sınavın sonuçlarının, kibrisaday.gau.edu.tr adresinde yayınlanacağı belirtilirken, ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile kayıt@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan, yada; 650 20 00 (dahili: 1103-1185-1179-1221-1198-1246) nolu telefon numaralarından alınabileceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Gaü 2010 Burs Sınavı
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