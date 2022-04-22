banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu: “Pazartesi sabah ya da daha erken Bakanlar Kurulu listesini sunacağız”
Görev yeniden Sucuoğlu'nun
Tatar bugün CTP ve UBP ile görüşecek
Tatar bugün CTP ve UBP...
Lapis Kuyumculuk kurşunlandı
Son Dakika
Lapis Kuyumculuk kurşunlandı
Devlet, Kıb-Tek'in AKSA'ya olan borcunu devraldı!
Devlet, Kıb-Tek'in AKSA'ya olan borcunu...
Lefkoşa'da kurşunlama
Son Dakika
Lefkoşa'da kurşunlama
banner405

Fuhuşa zorladı; tutuksuz yargılanacak!

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Nisan 2022 Cuma 16:58
Fuhuşa zorladı; tutuksuz yargılanacak!

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Polis, zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa’nın Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.03.2020-13.04.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da ikametgâhında zanlı Morrison Iguodala (E-33) ve Rebeka Okuruwa’nın Lefkoşa’da sakin J.E.’nin(K-22-Öğrenci-Nijerya) Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyarak akabinde Fuhuşa Teşvik ederek henüz isimleri tespit edilemeyen altı siyahi erkek şahısla para karşılığı Fahişelik Yaptırmak suçunu işlediklerini anlattı. Polis, Morrison Iguodala’nın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 2 adet labtopun tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına ve 20 bin TL’lik nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tatar: “Hükümeti kurabilecek tek kişinin Faiz Sucuoğlu olduğu kanaatine ulaştım”
Tatar: “Hükümeti kurabilecek tek kişinin Faiz Sucuoğlu olduğu kanaatine ulaştım”
Tatar: “Atun görevden alınacaktı ama hükümetin istifasının sunulması o seçeneği ortadan kaldırdı”
Tatar: “Atun görevden alınacaktı ama hükümetin istifasının sunulması o seçeneği ortadan kaldırdı”
Sucuoğlu: “Pazartesi sabah ya da daha erken Bakanlar Kurulu listesini sunacağız”
Sucuoğlu: “Pazartesi sabah ya da daha erken Bakanlar Kurulu listesini sunacağız”
Tatar, saat 17:00’de hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na tevdi edecek
Tatar, saat 17:00’de hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na tevdi edecek
Sucuoğlu: “Görevin UBP’ye verilmesi yönünde bir talebimiz olmadı, asla”
Sucuoğlu: “Görevin UBP’ye verilmesi yönünde bir talebimiz olmadı, asla”
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Arıklı: “Ticari taşımacılıkta yasa ihlallerine asla izin verilmeyecek”
Arıklı: “Ticari taşımacılıkta yasa ihlallerine asla izin verilmeyecek”
7 metre yükseklikten düşen şahıs ağır yaralandı
7 metre yükseklikten düşen şahıs ağır yaralandı
Hava durumu..
Hava durumu..

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim