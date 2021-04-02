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Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün akşam gerçekleştirilen , Kıbrıs Türkleri’nin özgürlük ve varolma mücadelesinin anlatıldığı, TRT1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin gala gösteriminin ardından KKTC’den ayrıldı.

02 Nisan 2021 Cuma 10:00
Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı
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Oktay’ı, havaalanında, Başbakan Ersan Saner ve diğer ilgililer uğurladı.

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SANER DE GALAYA KATILDI
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, KKTC'de çekilen, Kıbrıs Türkleri’nin özgürlük ve varolma mücadelesinin anlatıldığı, TRT1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin gala etkinliğine katıldı.


Başbakan Saner, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan etkinlikte, dizinin ilk bölümünü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte izledi.

 

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Son Güncelleme: 02.04.2021 10:40
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
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