Fuat Oktay KKTC'den ayrıldı

Oktay’ı, havaalanında, Başbakan Ersan Saner ve diğer ilgililer uğurladı.

SANER DE GALAYA KATILDI

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, KKTC'de çekilen, Kıbrıs Türkleri’nin özgürlük ve varolma mücadelesinin anlatıldığı, TRT1’de yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin gala etkinliğine katıldı.



Başbakan Saner, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan etkinlikte, dizinin ilk bölümünü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte izledi.



