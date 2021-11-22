Foder sezonu açtı…

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katılımıyla gerçekleşen yeni fotoğraf sezonu açılışının ardından Akıncılar bölgesine fotoğraf çekimi için gezi düzenlendi. Dernek açıklamasına göre, Ercan Havaalanı ile Gaziköy arasındaki yolun üzerinde bulunan tarihi Arif Paşa Su Kemerleri, Ercan Havaalanı yanında, Akıncılar köyüne giden koridor üzerinde bulunan Kırklar türbesi ve Akıncılar köyüne ziyaret gerçekleştirildi.

