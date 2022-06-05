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FODER, Aladağ’da yarışmaya katıldı

05 Haziran 2022 Pazar 12:46
FODER, Aladağ’da yarışmaya katıldı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) Adana’nın Aladağ ilçesinde düzenlenen “Aladağ’da Yaşam” isimli yarışmaya katıldığı bildirildi.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Aladağ Belediyesi ve OTOFOKUS Fotoğraf Sanat tarafından düzenlenen yarışmaya, 15 FODER üyesi katıldı.

Farklı rotalarda çekilen 668 fotoğraf içinden 44 fotoğrafın değer bulduğu yarışmada, FODER Asbaşkanı Burçin Özkuş’un da bir fotoğrafı sergilendi.

Yarışmada, Filiz Köprülü, Cihan Karaca, Mustafa Akgedik, Hulki Muradi ve Kuzey Kıbrıs’tan Mehmet Gökyiğit’in jüri olarak görev aldığı kaydedildi.

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