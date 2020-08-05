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Fikri Ataoğlu: “Denktaş’ı destekleyeceğiz”

05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:26
Fikri Ataoğlu: “Denktaş’ı destekleyeceğiz”
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Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ülkeye dönüşünden sonra şöyle konuştu: “Maraş konusunda bizim görüşümüz alındı. Maraş konusunda hem fikir olduğumuzu gördük. Pandemi hastanesi konusunu da görüştük. Yılsonuna kadar bunun yapılması konusu gündeme geldi. Çatı aday olmayacağını ve yeni hükümetin mümkün olmayacağı konusunda görüş birliği oldu. Serdar Denktaş’ın ayrılığı Cumhurbaşkanlığına yönelik çalışmalar başlatacağını biliniyordu. Aday olduktan sonra bugün de partimiz olarak destekleneceğini Ankara’da da ifade ettik.”

ARIKLI ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Ercan Havalimanı’nda yapılan açıklamada YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “çatı aday konusunda DP ve YDP olarak biz çatı adayı çıkacak kişinin bağımsız aday olmasını istiyorduk. Ersin bey ‘ben UBP’nin adayıyım’ diye konuşunca o konu da çöktü. Bizim ne düşündüğümüzü öğrenmek istediler. Defaatle siyasi parti başkanları Ankara’ya çağrılmıştı neden bu kez bu kadar konu oldu anlamış değilim. Akıncı ve CTP destekçileri farklı yorumlar yapıyor. Akıncı BDH başkanıyken Denktaş’ın görevden alınmasını isteyen kişi değil miydi? CTP’lilerin irade buradadır demesi kadar saçma bir şey yoktur. Ayın 9’unda kurultaya cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluSerdar Denktaş
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