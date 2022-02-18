"Falyalı cinayetinde hedef şaşırtmak istiyorlar..."

Halil Falyalı cinayetini azmettirmekle suçlanan iş insanı Yaşam Ayavefe’nin iddialarla ilgili bir bağlantısı olmadığı tespit edildi.

İranlı olduğu söylenen Ayavefe’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, ailesinde de kimsenin İran ile bağlantısının olmadığı belirlendi.

Ayavefe’nin Interpol tarafından arandığına dair söylentilerin ise asılsız olduğu, Interpol’ün web sitesi üzerinden arananlara dair yapılan aramalarda da herhangi bir yakalanma talebi olmadığı, kırmızı bültenle aranmadığı ve suç kaydı da olmadığı aktarıldı.

Bahsi geçen birçok iddianın Falyalı davasında hedef şaşırtmak ve adli süreci çıkmaza sokmak amacıyla söylendiği, Ayavefe’nin asılsız suçlamalar neticesinde de hukuki süreç başlattığı bildirildi.