Faizsiz ev sahibi olmak artık mümkün

Günümüzde ev sahibi olmak karşılığında verilmesi gereken miktarlar oldukça yüksek. Özellikle de güzel bir evde oturmak istenirse. Ev satın almak isteyen kişilerin bir anda yüklü miktarlarda parayı cebinden çıkarması kolay değil. Banka kredileri ile uğraşmak ise başlı başına bir dert. Bu sebeple insanlar banka kredisi haricinde bir yöntem bularak ev sahibi olmaya çalışıyor.

Bir süredir inşaat firmaları bankalar ile anlaşma yaparak müşterilerine düşük faizli krediler sağlıyorlar. Ama bu ne kadar yeterli? Örneğin 500 bin liralık bir ev için %5 faiz bile yüksek bir geri ödeme takviminin oluşmasına sebep oluyor. Üstelik geri ödeme takvimi genellikle 60 aya bölünüyor. Kısa sürede ödenecek yüklü taksitler de pek çok insanın ev sahibi olamamasına yol açıyor.

Faiz Ödemeden Ev Sahibi Olun

Ardem Construction bambaşka bir teklifle müşterilerinin kapısını çalıyor. Kıbrıs’ta inşa ettiği muhteşem evlerle tanınan Ardem Construction, ev satın alımı konusundaki eksikliğe harika bir çözüm getiriyor. Kendi inşa ettiği yapıları satın almak isteyen müşterilerine daha önce hiçbir yerde görülmemiş bir teklif yapıyor:

Faizsiz ev sahibi olun!

Ardem Construction, şu anda Kıbrıs’ın muhtelif alanlarında pek çok tamamlanmış projeye sahip. Hala inşası devam eden projeleri de bulunuyor. Firma, tamamlanmamış projeler için faizsiz ev sahibi olma imkanı sunuyor. Ön şart veya koşul yok. Müşterilerin tek yapması gereken anahtar teslimine kadar ev ücretinin yarısını ödemek!

Kıbrıs’ta Hayal Evleri

Ardem Construction’un bu eşsiz teklifi, Kıbrıs’ta ev sahibi olmak isteyen pek çok kişinin de dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Firmanın devam etmekte olan projelerine olan ilginin sonu yok.

Peki Ardem Construction’un teklifinin kullanılabileceği projeler hangileri?

Girne Merkez’de konumlanmış Avangart Kyrenia

Girne Karmi’de konumlanmış Karmi Valley Homes

Girne Alsancak’ta konumlanmış Ardem Park

Girne Ozanköy’de konumlanmış Ardem Elite Homes

Girne Yeni Liman’da konumlanmış Ardem 7

Ardem Construction, anahtar teslimine kadar %50 ödeme yapan tüm müşterilerine kalan miktarı “peşin fiyatına faizsiz” olarak taksitle ödeme imkanı sunuyor. Sözü geçen projelerin tamamının müşteriler tarafından ne kadar beğenildiği düşününce bu muazzam bir teklif.

Ardem Construction tarafından inşa edilen projeleri görmek ve bu kampanya kapsamında yararlanabileceğiniz projelerin detaylarını incelemek için https://www.ardemcons.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.