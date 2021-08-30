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Evren: "Türk ulusu maneviyatı yüksek, milli şuura sahip ve hürriyetine düşkün bir halktır”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:30
Evren: "Türk ulusu maneviyatı yüksek, milli şuura sahip ve hürriyetine düşkün bir halktır”

Bakan Evren mesajında, “Türk ulusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gözünü vatan topraklarına diken emperyalist devletlere karşı onca yokluk ve sıkıntılara rağmen, gencinden yaşlısına, çocuğundan kadınına tek yürek olmayı başarmış, maneviyatı yüksek, milli şuura sahip ve hürriyetine düşkün bir halktır.” ifadelerini kullandı.
Evren,  Türk ulusunun  30 Ağustos 1922 yılında altın harflerle tarih sayfalarına yazdığı sayısız kahramanlık ve fedakârlıklarla dolu özgürlük mücadelesinin, sadece ulusu esaretten kurtarmakla kalmayıp, mazlum milletlere de kendi topraklarında hürriyetlerini kazanmaları yolunda ışık tuttuğunu belirtti.

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Evren, büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün, Türk Kurtuluş Savaşı’nı heyecanla takip ettiğini elindeki tüm imkânları ile desteklediğini ve istikbalini her daim Anavatanı ile birlikte şekillendirdiğini vurguladı.

Evren mesajında, “Dünya milletleri arasında hürriyetine, bağımsızlığına düşkünlüğü ve cesareti ile ayrı bir yer edinen, çağ açan, çağ kapayan, destanlar yazan bu büyük ulusun bir ferdi olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 99. yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. “dedi.
 

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Son Güncelleme: 30.08.2021 10:57
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