Evren: "Türk ulusu maneviyatı yüksek, milli şuura sahip ve hürriyetine düşkün bir halktır”

Bakan Evren mesajında, “Türk ulusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gözünü vatan topraklarına diken emperyalist devletlere karşı onca yokluk ve sıkıntılara rağmen, gencinden yaşlısına, çocuğundan kadınına tek yürek olmayı başarmış, maneviyatı yüksek, milli şuura sahip ve hürriyetine düşkün bir halktır.” ifadelerini kullandı.

Evren, Türk ulusunun 30 Ağustos 1922 yılında altın harflerle tarih sayfalarına yazdığı sayısız kahramanlık ve fedakârlıklarla dolu özgürlük mücadelesinin, sadece ulusu esaretten kurtarmakla kalmayıp, mazlum milletlere de kendi topraklarında hürriyetlerini kazanmaları yolunda ışık tuttuğunu belirtti.



Evren mesajında, “Dünya milletleri arasında hürriyetine, bağımsızlığına düşkünlüğü ve cesareti ile ayrı bir yer edinen, çağ açan, çağ kapayan, destanlar yazan bu büyük ulusun bir ferdi olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 99. yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. “dedi.

