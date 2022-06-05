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"Evlatlarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya…"

05 Haziran 2022 Pazar 10:02
"Evlatlarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya…"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gezegenimiz için 2022 yılının tarihi bir kilometre taşı olacağı hakikatiyle tüm insanlığın üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirerek geleceğimizin teminatı evlatlarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya sunmayı tüm kalbimle temenni ediyorum.” dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Tatar, bu günü, bu yıl çok önemli bir temayla; “Sadece Tek Bir Dünya” sloganıyla kutladıklarını belirterek “Dünyamız dışında milyarlarca başka gezegende yaşama şansı olmayan insanlığın, binlerce canlı türüyle birlikte ortak yuvası olan dünyanın geleceği için 2022 yılı hiç kuşkusuz önemli bir kilometre taşı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlığın korunması için çevrenin korunması gerektiği bilinciyle, sürdürülebilir çevre ve sağlıklı gelecek ilkesiyle, halkın farkındalığı ve devletin alacağı tedbirlerle çok daha sağlıklı yarınlara ulaşılacağına inancının tam olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan KKTC’nin doğal güzelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik attıkları adımlara, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de büyük bir kararlılıkla devam edileceğini; sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle her alanda gelişim, ekolojik çeşitlilik ve doğal kaynaklar korunarak süreceğini vurguladı.

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Tatar, biyolojik çeşitliliğin korunmasının, tüm dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs pandemisi gibi hayvanlardan insanlara aktarılan bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesinde de koruyucu büyük bir etken olduğunu ifade etti.

Tatar mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Gelecek nesillerden emanet aldığımız dünyamızın daha yaşanılabilir bir hale getirmek için Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesi'nde, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemlere de harfiyen riayet etmenin yanı sıra, dünya barışına ve kardeşliğine katkı koymak, gelir adaletsizliği ve yoksulluğa karşı mücadele etmek, tarihi bir sorumluluk olarak bizi beklemektedir.

Gezegenimiz için 2022 yılının tarihi bir kilometre taşı olacağı hakikatiyle tüm insanlığın üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirerek geleceğimizin teminatı evlatlarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya sunmayı tüm kalbimle temenni ediyorum.”

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