Esnaf bugün Lefkoşa’da eylem yapacak

Eylemde, pahalılık ve zamlar protesto edilecek
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), bugün Lefkoşa’da eylem yapacak.
KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga’dan alınan bilgiye göre, eylemde, pankartlar açılarak, sorunlara dikkat çekilecek.
KTEZO’nun dünkü açıklamasında “Üretimden gelen gücümüzü gösteriyoruz” denilerek, eyleme katılım çağrısı yapılmıştı.
Açıklamada, zamların dur durak bilmediği, borçların birikmesine, iş yerlerinin kapanmasına, işsizliğin çoğalmasına seyirci kalındığı ve tüm faturaların vatandaşa ödetildiği savunulmuştu.