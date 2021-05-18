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Esenyel: “Var olma mücadelesinde önemli hizmetler bulundu”

 

18 Mayıs 2021 Salı 17:00
Esenyel: “Var olma mücadelesinde önemli hizmetler bulundu”
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Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, TMT’de önemli hizmetlerde bulunan Özkan Aşardağ’ın vefatı nedeniyle açıklama yaptı.

Esenyel yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türkü’nün verdiği var olma mücadelesindeki önemli hizmetleri yanında, spor dünyasında sporcu ve spor adamı olarak da unutulmaz katkılarda bulunan Özkan Aşardağ’ı kaybettiklerini belirtti.

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Esenyel, TMT’nin kuruluşunda ilk Petek olarak görevlendirilen Kara Petek’in Petek beyliğini üstlenen Aşardağ’ın, daha sonra Bayraktarlık bünyesinde oluşturulan Özel Grubun ‘Grup Başkanlığı’ görevine getirildiğini kaydetti.

Esenyel, Çetinkaya ve milli takımda da uzun yıllar sporcu ve spor adamı olarak hizmetlerde bulunan Özkan Aşardağ’ın TMT’nin beşiği olarak tanımlanan Sönmezliler Sporun kurucularından olduğunu da vurguladı.

Erden Esenyel, “Sönmezliler Ocağı’nın ‘Onur Başkanlığı’ görevini son nefesine kadar üstlenen, her zaman kalbimizde yaşatacağımız Özkan Aşardağ’a, tanrıdan rahmet, yaslı ailesine sabır dileriz” dedi.

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Son Güncelleme: 18.05.2021 17:29
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