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Esentepe’de bu akşam “nefes alamıyorum” adlı etkinlik düzenleniyor

Esentepe Belediyesi, Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği, Teknecik Elektrik Santrali'nin yarattığı çevre sorununa dikkat çekmek amacıyla “Nefes Alamıyorum” isimli etkinlik düzenliyor. Etkinlik, bu akşam saat 20.00’de köy meydanında yer alacak.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:45
Esentepe’de bu akşam “nefes alamıyorum” adlı etkinlik düzenleniyor

Esentepe Belediyesi, Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte Biyolog Hasan Sarpten, Yer Bilimleri Mühendisi Oğuz Vadili ve Elektrik Mühendisi Yusuf Avcıoğlu birer konuşma yapacak.

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Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği konuyla ilgili açıklamasında, “Teknecik Elektrik Santrali’nin ülkemizdeki elektrik enerjisi ihtiyacı noktasında hayati bir önemi vardır. Faydalarını inkar etmiyoruz. Fakat sizce de zararlarını artık konuşmamızın vakti gelmedi mi?” diye sorarak, tüm duyarlı insanları etkinliğe katılmaya çağırdı.

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Son Güncelleme: 23.08.2021 13:16
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