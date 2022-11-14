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Ertuğruloğlu Ahıska Türklerinin Sürgüne Gönderilmelerinin 78. Yıl Dönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

14 Kasım 2022 Pazartesi 19:30
Ertuğruloğlu Ahıska Türklerinin Sürgüne Gönderilmelerinin 78. Yıl Dönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ahıska Türklerinin Anavatanları Ahıska’dan sürgüne gönderilmelerinin 78. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında “Ahıska Türkü soydaşlarımızın hafızalarda tazeliğini koruyan hüznünü paylaşıyor, sürgünde hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Stalin yönetimi tarafından, Türk oldukları gerekçesiyle 14 Kasım 1944 tarihinde, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü’nün kapalı yük trenlerine doldurularak, yurtlarından çok uzaklara; Sovyetler Birliği’nin farklı bölgelerine sürgün edildiklerini kaydeden Ertuğruloğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen sürgünde, binlerce Ahıska Türkü hayatını kaybetmiştir. Katliamlara uğramış, göçmen durumuna düşmüş Kıbrıs Türk halkı olarak, Ahıska Türkü soydaşlarımızın yaşadığı acıyı hissedebiliyoruz”.

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Son Güncelleme: 14.11.2022 23:03
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