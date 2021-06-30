Ertelenen Meclis toplantısı bugün yapılacak

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında dün saat 14.40’ta ikinci kez toplanmayı deneyen genel kurul, nisap yetersizliğinden dolayı toplanamadı.

Meclis Başkanı Önder Sennraoğlu, iç tüzüğün 58. maddesine göre toplantının 24 saat sonraya yani bugüne ertelendiğini duyurdu.

Meclis Genel Kurulu saat 10.00’da aynı gündemle toplanacak.

Genel Kurul’un gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurulu toplantısında, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi de görüşülecek.

Meclis’in bugünkü toplantısı, yaz tatili öncesindeki son toplantısı olacak.

Meclis 1 Ekim’e kadar sürecek yaz tatili süresince çağrı yapılması halinde olağanüstü toplantı yapabilecek.