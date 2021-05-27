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Erhürman Meclis'te Kutlu Adalı cinayeti hakkında konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kutlu Adalı cinayetinin araştırılması için Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun derhal toplanması gerektiğini vurguladı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:10
Erhürman Meclis'te Kutlu Adalı cinayeti hakkında konuştu
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Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, Meclis’in de bu konuya kayıtsız kalmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Dün itibariyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı’nın ‘yüz yüze eğitimin Nisan ayında başlayabileceğine yönelik Eğitim Bakanlığına bilgi verildiğine’ ilişkin yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Erhürman, bakan Olgun Amcaoğlu’ndan bu konuda açıklama yapmasını istedi. Erhürman, ‘emekli olup, özel sektörde çalışan kişilerin gelirlerinde vergi indirimlerinin uygulanmamasına’ yönelik yasa gücünde kararname çıkarıldığını söyledi, “Bu, yasa gücünde kararname ile yapılamaz. Anayasa aykırı, bilmiyor musunuz?” diye sordu. Meclis’in Haziran’da ara seçim yapılması gerekmesine rağmen, Anayasa’ya aykırılık noktasına sürüklendiğini, bu konuyla ilgili girişim yapılmamasını eleştiren Erhürman, tahammül sınırlarının aşıldığını belirtti.

“SANER’İN AÇIKLAMALARI SON DERECE TALİHSİZ…”

6 Temmuz 1996’da katledilen Gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin bu ülkenin kanayan bir yarası olduğunu dile getiren Erhürman, bu yaranın yıllardır kapatılmadığına vurgu yaptı. Konuya hukuki açıdan bakıldığı zaman da dosyanın kapanmadığını belirten Ana muhalefet lideri Erhürman, bunun Meclis için de kanayan bir yara olduğunu ifade etti. Başbakan Ersan Saner’in söylemlerini de değerlendiren Erhürman, Saner’in son derece talihsiz bir açıklama yaptığını vurguladı. Türkiye medyasında yer alan bazı itiraf niteliğindeki açıklamalara da işaret eden Erhürman, “Birisi diyor ki ben bu işin doğrudan tanığıyım, benim yapmam istendi ve ben bu sebeple KKTC’ye gittim. Bana şu marka tabanca verildi, hatta o bölgede keşif de yaptım” açıklamalarını örnek gösterdi.

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“BU YARA KAPATILMALI”

Bu tip açıklamaların daha önce hiçbir hükümet döneminde yapılmadığının altını çizen Erhürman, “Böyle bir açıklama dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın dosya kapatılmış ise dahi tekrar açılmalıdır. Galip Mendi de açıklama yaptı. Korkun Eken’in KKTC’ye geldiğini ve elinde bir çanta olduğunu söyledi. Dün de Korkut Eken KKTC’ye geldiğini doğruladı. Bunlar kesinlikle araştırılması gereken iddialardır ve bunlar ispat edilmedi diye ‘Araştırılmaması gerekiyor’ denilirse ben aklınızdan kuşku duyarım. İspat edilmedi diye yetkili makamlar harekete geçmeyecek diye bir şey yoktur. Açılmış yara kapatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“MECLİS’İN HAREKETSİZ KALMASI KABUL EDİLEMEZ”

Konuya dair Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili makamlarıyla derhal irtibata geçilmesi gerektiğinin altını çizen CTP lideri Tufan Erhürman, TC ile KKTC devletleri arasındaki uluslararası anlaşmanın gündeme getirilmesini talep etti. Erhürman, tanıkların orada ifadelerinin alınıp KKTC ile paylaşılması gerektiğini belirtti ve bunun yapılmaması halinde görev ihlali suçu işlenmiş olacağına değindi. Konuya müdahil olması için Ersin Tatar’a da çağrıda bulunan Erhürman, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun derhal toplanması gerektiğini belirtti, Meclis’in de konuya hareketsiz kalmasının kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanKktc MeclisKutlu Adalı Cinayeti
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