banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu KITSAB heyetini  kabul etti
Başbakan Turizmcileri kabul etti
Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi
Malını istedi, reddedildi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart adaya geliyor
Stewart haftaya geliyor
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
banner405

Erhürman: “Kazancımız Euro üzerinden hesaplanmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki giderlerin dövize endeksli olduğunu belirterek, gelirlerin de bir an önce Euro üzerinden hesaplanması ve insanlarım alım gücünün korunması gerektiğini vurguladı.

02 Aralık 2021 Perşembe 20:15
Erhürman: “Kazancımız Euro üzerinden hesaplanmalı”

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, bugün Mağusa’da Polis Emeklileri Derneği ile Dr. Fazıl Küçük Meslek Lisesi’ni ziyaret etti, ardından ise bazı avukatlarla bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.
Yaptığı ziyaretlerde Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı karşısında halkın alım gücünün düşmesine değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlerin ardından Hükümette olmaları halinde, bu konuda alacakları kararları da paylaştı.
“2018’DE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERLE İNSANLARIN ALIM GÜCÜNÜ KORUDUK”
Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybettiğini ifade eden Erhürman, evlere giren tüm ürünlerin de bu değer kaybı karşısında zamlandığını ve insanların alım gücünün gerilediğini kaydetti. Akaryakıttan tüpe, sütten ekmeğe kadar birçok temel tüketim maddesine zam geldiğini ve gelmeye de devam edeceğini söyleyen Erhürman, buna karşın hükümetin halkın alım gücünü koruyacak hiçbir adım atmadığını savundu.
2018 yılında hükümette oldukları dönemde buna benzer bir döviz krizi yaşadıklarına işaret eden Erhürman, aldıkları önlemler sayesinde insanların alım gücünü koruduklarını kaydetti.  

banner341
“RUMLARLA ARAMIZDAKİ MAKAS GÜNDEN GÜNE AÇILIYOR…”
Erhürman, Kıbrıslı Rumların TL’nin değer kaybından dolayı kuzeyde alışveriş yaptığına dikkat çekerek, buna karşın Kıbrıslı Türklerin alım gücünün günden güne düştüğünü ve iki halk arasındaki makasın da açıldığını anlattı.
CTP olarak normal muhasebenin artık Euro üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda çalışma yaptıklarını aktaran Erhürman, “Bu, piyasada Euro’ya geçmek değil. TL ile elde ettiğimiz kazançlarımız, Euro üzerinden hesaplanmalı” dedi.
Erhürman, geçtiğimiz haftalarda Meclis’te bütçe görüşmelerinin gerçekleştiğini hatırlatarak, görüşmelerin üçüncü gününde dövizin yükselmesinden dolayı rakamların anlamını kaybettiğini söyledi. 
Halkın zamlar karşısında ezilmemesi adına alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Biz hükümetteyken bunu yaptık. Eleştirdiğimizde ‘Siz olsaydınız ne yapardınız’ diyorlar. 2018’de yaptıklarımızın daha iyilerini yapacağız” ifadelerini kullandı.
 

banner360
Son Güncelleme: 02.12.2021 22:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Birleşmiş Milletler askerleri kan bağışında bulundu
Birleşmiş Milletler askerleri kan bağışında bulundu
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Dr. Küçük’ün anıları kitaplaştırıldı
Dr. Küçük’ün anıları kitaplaştırıldı
Sağlık Bakanlığı aşı merkezleri ve aşılama saatlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı aşı merkezleri ve aşılama saatlerini açıkladı
Zincirleme trafik kazası
Zincirleme trafik kazası
“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”
“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim