Erhürman: “İç tüzük konusunda büyük hassasiyet geliştirenler, Anayasa konusunda sesini çıkarmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı UBP milletvekillerinin iç tüzük konusunda “büyük hassasiyet geliştirdiğini” belirterek, “İç tüzük konusunda büyük hassasiyet geliştirenler, Anayasa konusunda sesini çıkarmadı” dedi.

Protokolü isteyenle televizyon önünde tartışmaya hazır olduğunu kaydeden Erhürman, “Türkiye buraya yağmur gibi para yağdırıyor diye bir şey yok, rakamlar ortadadır” şeklinde konuştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, katıldığı televizyon programında, “Müdahalelerle ilgili artık verilerin olduğunu” savunarak, “Kafamızın içinde senaryolar yazarak konuşmuyoruz. Sayın Faiz Sucuoğlu bir hükümet kurdu, 15 gün sonra bakan değişikliği yaşandı. Bu yapılırken de müdahale kokuları geliyordu” diye konuştu.

Seçimden sonra kurulan hükümetin toplam 59 gün dayandığını ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, bir TV programında “Müdahale vardır ve bunu da herkes biliyor” dediğini iddia etti. Erhürman, “hükümetin, müdahale ürünü bir hükümet olduğunu ve meşru olmadığını” öne sürdü.

Ekonomik ve mali konularda dış kaynağa ulaşabilecek iki adresten birinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Erhürman, “Hiç kimse dış kaynak da alıyoruz diye özgüveninde bir zedelenme hissetmesin. Pandemi döneminde AB’nin dev ülkeleri dış kaynağa ihtiyaç duydu. Her ülke dış kaynak ihtiyacı hisseder” dedi.

Türk Lirası kullanımından doğan bir enflasyonla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erhürman, “Gıda enflasyonumuz yüzde 105’i gördüyse, yüzde 90 enflasyon yaşıyorsak, bu durup durduğu yerde mi oldu? Esas itibariyle bize yansıyan TL’nin değer kaybıdır” diye konuştu.

İthalata bağımlı bir ülke olmaktan kaynaklı TL’nin değer kaybının ülkeyi daha çok etkilediğini belirten Erhürman, TC ile söz konusu durumu konuşup bir destek talep etme zorunluluğunu hatırlattı.

Protokolün gerçek değerinin 2 milyar 150 milyon TL olduğuna dikkat çeken Erhürman, zannedildiği gibi bir paranın ortada olmadığını kaydetti ve protokolün bir milyarının askeri harcamalara gittiğini söyledi.

-“Türkiye buraya yağmur gibi para yağdırıyor diye bir şey yok, rakamlar ortadadır”

Erhürman şöyle devam etti:

“2020’den devreden kısımlarda, 1 milyar 208 milyonluk alt yapının ihalesi Ankara’da açılacak. Lefkoşa’da açılan ise 12 milyon. İhale burada açılsa, 60-70 sektör de etkilenir. Bu paranın yansıması 3 katı olur. Bu işin maddi tarafıdır. İnsanlarımızda yaratılan algı, Türkiye buraya yağmur gibi para yağdırıyor. Böyle bir şey yok, rakamlar ortadadır.”

Söz konusu metnin, büyük bölümü itibariyle ekonomik ve mali işbirliği anlaşması olmadığını savunan Erhürman, hiçbir ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasında, toplu iş sözleşmesi ve sendikal hakların sınırlanmasının olamayacağını belirtti. “Sendikal haklar sınırlandığında, KKTC kalkınacak mı?” diye soran Erhürman, protokolde yer alan bazı maddeler hakkında eleştirilerde bulundu.

Protokolde yer alan “tüm maaş ödemelerinden vergi ve primlerin tahsil edilmesi sağlanacaktır” maddesi hakkında da konuşan Erhürman, şöyle devam etti:

“Maaşlardan zaten tahsil ediliyor. Sunat Bey kürsüden, ‘benim bildiğim kadarıyla zaten maaşlardan vergi alınıyor’ dedi. 13’üncü maaştan emin olmadığını söyledi. Olgun Bey ise, ‘bu maddenin fazladan yazıldığını’ söyledi. Sunat Bey daha sonra, ‘13’üncü maaştan da prim alınacağını’ ifade etti.”

-“İsteyenle tartışmaya hazırım”

Erhürman, “İster Kıbrıs’tan, ister Türkiye’den olsun, isteyenle tartışmaya hazırım. Bu toplumun bunları bilmesi gerekiyor. Bu, anayasal düzenin değişmesi anlaşmasıdır” diye konuştu.

-“Sizin tek derdiniz imza töreni düzenleme”

Özel sektöre destek anlamında bu protokole ne koyulduğunu soran Erhürman, şunları kaydetti:

“TC’den gelen ve KKTC vatandaşı olmayan bir şahıs, bir şirket açarsa, ne sermaye sınırı var ne de ortaklık. Ertesi gün buradaki şirketlerle aynı koşullarla rekabet yapacak. Küçük ölçekli şirketler, devasa şirketlerle mücadele edecek. Bunlar iş mi? Sizin tek derdiniz imza töreni düzenleme.”

Söz konusu durumla özel sektöre gayri adil bir rekabet dayatıldığını ifade eden Erhürman, elektrik zammına değinerek, haziran ayının, şubat ayından daha “tehlikeli” olduğunu belirtti. Erhürman, elektrik zammının haziran ayında daha çok hissedileceğini kaydetti.

Bazı UBP milletvekillerinin açıklamaları hakkında da konuşan Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“İç tüzük ihlal edildi diyorlar. Bu memlekette Anayasa’nın paspas edildiğini görmediler mi? Yerel yönetimler konusunda Anayasa paspas edildi. Anayasa’yı çatır çatır ihlal ettiler. Geçen sene de aynısı yaşanmıştı. İç tüzük konusunda büyük hassasiyet geliştirenler, Anayasa konusunda sesini çıkarmadı.”