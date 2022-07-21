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Erhürman: “Hükümet bir bütün olarak sorumludur” 

21 Temmuz 2022 Perşembe 16:30
Erhürman: “Hükümet bir bütün olarak sorumludur” 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “İnsanlar evine 7 liraya ekmek alabilecek mi hesabı yaparken, birileri oturduğu yerde memleketi 80 milyon zarara uğratıyor” diyerek, yaşatılanlardan hükümetin bir bütün olarak sorumlu olduğunu savundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Erhürman, Akdoğan’ı ziyaret ederek, bölge halkının sorunlarını dinledi. Erhürman’a bazı milletvekilleri ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de eşlik etti.

-“Birileri oturduğu yerde memleketi zarara uğratıyor”

Erhürman yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (Kıb-Tek) bu duruma düşürenlerin sürekli birbirini suçladığını ifade ederek, her bakanlığın ayrı bir kraliyet gibi davrandığını öne sürdü.

Toplumun hali hazırda 80 milyon TL zarara uğratıldığını belirten Erhürman, bunlar yaşanırken insanların alım gücünün düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Yaşatılanlardan hükümetin bir bütün olarak sorumlu olduğunu ileri süren Erhürman, “İnsanlar evine 7 liraya ekmek alabilecek mi hesabı yaparken, birileri oturduğu yerde memleketi 80 milyon zarara uğratıyor” dedi.

Artık bıçağın kemiği delip geçtiğini belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, bu yapıyı tertipleyecek tek şeyin ise seçim olduğunu kaydetti.

-“Yönetmeme hali devam ediyor”

Üretimin durma noktasına geldiğini, alım gücünün yerlerde süründüğünü dile getiren Erhürman, hükümetin ise yönetmeme haline devam ettiğini savundu.

Maliyenin gelirlerini artırdığını ifade eden Erhürman, asgari ücretin artırılması için, ihtiyacı olan işletmelere Maliye'nin destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Hiçbir UBP döneminde bu kadar anomalinin yaşanmadığını öne süren Erhürman, yaşananların toplamının gereğinin istifa olduğunu ileri sürdü.

Hem Meclis’te hem sokakta mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının her alanda var oluş mücadelesi içinde olduğunu ifade etti.

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Son Güncelleme: 21.07.2022 16:46
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