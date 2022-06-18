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Erhürman: “GYÖ’ler federal çözüme giden yolda kaldıraç görevi görecek” 

18 Haziran 2022 Cumartesi 10:45
Erhürman: “GYÖ’ler federal çözüme giden yolda kaldıraç görevi görecek” 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemlerin iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyona giden yolda bir kaldıraç görevi göreceğini söyledi.

CTP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in sunduğu GYÖ’lerin tamamının görüşülmeden kabul edilmesini söylemediklerinin altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yararına olacak maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman dün, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın programına katılarak gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

-“TC bizimle istişareyi bir yıl önce kesmedi”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz gün adada yaptığı temaslar çerçevesinde CTP milletvekilleriyle arasında geçen konuşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Erhürman, bu konuda parti olarak gerekli açıklamayı yaptıklarını, Kıbrıs Türk halkının gerçek gündeminin bu konular değil, ekonomik fukaralaşma olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu’nun söylemlerinin basında yer alması üzerine parti olarak açıklama yaptıklarını dile getiren Erhürman, kendileriyle görüşülmemesinin gerekçesi olarak 20 Temmuz 2021’de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı olağanüstü Meclis oturumuna katılmadıklarının belirtildiği ancak TC yetkililerinin bu tarihten daha önce kendileriyle istişareyi kestiğini söyledi.

-“Doğru zeminde, diplomatik ilişkilere hazır olduğumuzu söyledik”

Parti açıklamasında, TC ile doğru zeminde diplomatik ilişkilere hazır olduklarını anımsatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hala daha aynı noktada olduklarını ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı’nın külliye müjdesi vereceği haberini daha önceden hiç duymadıklarını, bu konuda kendilerine yönelik herhangi bir bildirim yapılmadığını ve bu durumu kabul etmenin mümkün olmadığını dile getiren Erhürman, “Mecliste külliyeye ilişkin bir karar alınmadı henüz. Türkiye Cumhuriyeti, mecliste konuşma hakkı verilen başka bir ülke liderinin ‘Size yeni bir meclis yapacağız’ demesi noktaısnda TBMM ne düşünürse biz de aynısını düşünüyoruz” dedi.

-“TC ile ilişkiler tarihin en kötü döneminde”

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Türkiye Cumhuriyeti’yle kurulan ilişkilerin tarihin en kötü dönemini geçirdiğini vurgulayan Tufan Erhürman, Çavuşoğlu’nun tavrının talihsiz ve kabul edilemez olduğunu, bunu da CTP olarak reddettiklerini ve tavırlarının net olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan ilişkilerde hiç de arzu edilen bir durumda olunmadığını ifade eden Erhürman, son dönemlerde ortaya çıkan müdahalelerle birlikte ilişkilerin en kötü dönemden geçtiğini söyledi. En baştan beri Türkiye ile doğru zeminde ilişki kurmayı savunduklarının altını çizen Erhürman, kendi başbakanlığı döneminde bunu hayata geçirmek için çok uğraştığını dile getirdi.

-“Önceden Cumhurbaşkanlığı’nda yuvarlak bir masa kurulurdu”

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresinde Türkiye Dışişleri Bakanı’nın adaya gelmesi halinde Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı organize edildiğini ve bu toplantıda Türkiyeli yetkililerle karşılıklı görüş alış verişi yapıldığını ifade eden Erhürman, bu ortamın artık olmadığını belirtti.

-“Tümünü kabul edin demedik, müzakere edin dedik”

Güven Yaratıcı Önlemler konusunda Nikos Anastasiadis’in sunduğu tüm önerilerin doğrudan kabul edilmesini söylemediklerini ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin yararına olacak, buranın ekonomisine fayda getirecek önerilerin müzakere edilmesi gerektiğini söylediklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk halkının çok zor ekonomik koşullardan geçtiğini kaydeden Erhürman, “Ercan ve Mağusa limanlarının doğrudan ticarete açılması ve bunun yanında bizim ekleyeceğimiz Doğrudan Ticaret Tüzüğü veya Euro’ya geçilmesi gibi bir takım başka önerilerin gündeme gelmesi için uygun bir müzakere zemini ortaya çıkıyor. Bunu federasyona giden bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bu alanda atılacak adımlar, bir çözümden sonra iki toplumun ekonomileri arasındaki dengeyi sağlamak ve çözümün sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemlidir” dedi.

-“Umudun nerede olduğunu insanımıza anlatacağız”

CTP olarak sendikalar, meslek kuruluşları ve ekonomik örgütlere ziyaretler başlattıklarını belirten Erhürman, bu ayın sonuna doğru bir basın toplantısı düzenleyerek ülkenin geldiği son durumu değerlendireceklerini açıkladı.

Ardından memleketi dolaşmaya başlayacaklarını kaydeden Erhürman, “Umudun nerede olduğunu insanımıza anlatacağız. Bu memleketin kendi ayakları üzerinde durabilen bir memleket olduğunu rakamlarla anlatacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 18.06.2022 10:48
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